Süper Lig'den dört takımın istediği golcü!

Bodrum Futbol Kulübü'nün geçen yaz döneminde 3'üncü Lig temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor'dan aldığı Ali Habeşoğlu'na Süper Lig'den dört kulüp talip oldu.

calendar 28 Mayıs 2026 15:29
1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nün geçen yaz döneminde 3'üncü Lig temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor'dan transfer edip vitrine çıkardığı genç golcü Ali Habeşoğlu'nun talipleri arttı.

Geçen sezon yeşil-beyazlılarda gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu için RAMS Başakşehir'in ardından diğer Süper Lig ekipleri Göztepe, Erzurumspor FK ve Alanyaspor'un Bodrum FK'nın kapısını çaldığı bildirildi.

Yeşil-beyazlı yönetimin ise art arda gelen tekliflerin ardından Ali Habeşoğlu'nu iyi bir bonservis bedeli ve bonuslar dahilinde satabileceği kaydedildi.

Geride kalan sezonda play-offlar dahil 41 maça çıkan 21 yaşındaki forvet 12 gol kaydetti. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 6 maç oynayan Ali Habeşoğlu, bu turnuvada ise 6 gol buldu.

Ali Habeşoğlu, Bodrum ekibinde gösterdiği başarılı performansın ardından U21 Milli Takımı'na dahil oldu. Ay-yıldızlılarda da iyi bir performans gösteren oyuncu, milli forma altında 5 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
