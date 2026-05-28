Lille, Juan için teklifi arttırdı! Göztepe'nin talebi...

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transferin gözdesi haline gelen Juan Silva için kulübün sahibi olan Sport Prebuplic şirketi aceleci davranmayacak.



LILLE TEKLİFİ YÜKSELTTİ!



Son olarak Fransız ekibi Lille'in ciddi şekilde ilgilendiği golcü futbolcuya önerdiği 15 milyon euroluk rakamı 18 milyon euroya yükselttiği ileri sürüldü. Ancak Göztepe yönetimin şimdilik beklemede olduğu ve hiçbir kulüple anlaşmadığı kaydedildi.



Kurmayların, önceki sezon Romulo transferinde olduğu gibi Juan için de tekliflerin artmasını planladığı vurgulandı.



İNGİLTERE VE ALMANYA'DAN DA TALİPLERİ VAR



Romulo'yu 2025 ağustos yazında 20+ milyon euroya Alman temsilcisi Leipzig'e satan Sport Republic şirketinin, Juan'da da aynı yolu izleyeceği bildirildi. Göztepe şu an için en ciddi teklifi Lille'den alırken, İngiltere ve Almanya'dan da Juan'ın takip edildiği dile getirildi.



20 MİLYON EURO ÜZERİ RAKAM BEKLENİYOR



Sarı-kırmızılı yönetimin ayrıca Dünya Kupası'nı bekleyeceği, golcü futbolcu piyasasında yaşanacak hareketliliğe göre Juan'ı 20 milyon euro ya da üzeri bir bedele satacağı açıklandı.



Brezilyalı futbolcu, bu sezon Göztepe formasıyla ligde 32 maça çıkarken, 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.



