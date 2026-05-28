 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Lille, Juan için teklifi arttırdı! Göztepe'nin talebi...

Avrupa'da birçok kulübün radarında olan Juan Silva için Lille teklifini yükseltti. Göztepe'nin niyeti ortaya çıktı.

calendar 28 Mayıs 2026 15:46
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Lille, Juan için teklifi arttırdı! Göztepe'nin talebi...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transferin gözdesi haline gelen Juan Silva için kulübün sahibi olan Sport Prebuplic şirketi aceleci davranmayacak.

LILLE TEKLİFİ YÜKSELTTİ!

Son olarak Fransız ekibi Lille'in ciddi şekilde ilgilendiği golcü futbolcuya önerdiği 15 milyon euroluk rakamı 18 milyon euroya yükselttiği ileri sürüldü. Ancak Göztepe yönetimin şimdilik beklemede olduğu ve hiçbir kulüple anlaşmadığı kaydedildi.

Kurmayların, önceki sezon Romulo transferinde olduğu gibi Juan için de tekliflerin artmasını planladığı vurgulandı.

İNGİLTERE VE ALMANYA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Romulo'yu 2025 ağustos yazında 20+ milyon euroya Alman temsilcisi Leipzig'e satan Sport Republic şirketinin, Juan'da da aynı yolu izleyeceği bildirildi. Göztepe şu an için en ciddi teklifi Lille'den alırken, İngiltere ve Almanya'dan da Juan'ın takip edildiği dile getirildi.

20 MİLYON EURO ÜZERİ RAKAM BEKLENİYOR

Sarı-kırmızılı yönetimin ayrıca Dünya Kupası'nı bekleyeceği, golcü futbolcu piyasasında yaşanacak hareketliliğe göre Juan'ı 20 milyon euro ya da üzeri bir bedele satacağı açıklandı.

Brezilyalı futbolcu, bu sezon Göztepe formasıyla ligde 32 maça çıkarken, 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.