Barcelona'dan 100 milyon euroluk transfer: Julian Alvarez

İspanya La Liga devi Barcelona yeni sezon öncesinde yapacağı transferler için çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki Katalan ekibi hücum hattını güçlendirmek istiyor.



GORDON TRANSFERİ BİTİYOR



Geçtiğimiz sezonun başında Manchester United'dan kiralanan Marcus Rashford'ın sözleşmesindeki opsiyonun kullanılıp kullanılmayacağı henüz netlik kazanmazken Newcastle United'dan Anthony Gordon'ın transferinde sona gelindi. Bu transfer için Newcastle United'a 80 milyon euro ödemeye hazırlanan Barcelona, Dünya Kupası öncesinde bir yıldızı daha kadroya katmanın peşinde.



HEDEF JULIAN ALVAREZ



Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Barcelona Sportif Direktörü Deco, Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez'in temsilcileriyle ilk görüşmeyi yaptı. Dünya Kupası başlamadan bu transferi tamamlamak isteyen Barcelona'nın Alvarez için kasasından çıkması gereken paranın 100 milyon euroyu bulabileceği belirtildi. Arjantin, Dünya Kupası'ndaki ilk maçına 17 Haziran'da çıkacak.



KARİYERİ



Atletico Madrid formasıyla geride kalan sezonda 49 maça çıkan Julian Alvarez 20 gol ve 9 asistle oynadı. Alvarez, kariyerinde daha önce Manchester City ve River Plate formalarını giymişti. 26 yaşındaki oyuncu 2024 yazında 75 milyon euroluk bonservisiyle Atletico Madrid'e imza atmıştı.



