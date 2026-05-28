Antalyaspor'da 100 milyon dolarlık kriz!

1. Lig'de mücadele edecek Antalyaspor'da mali kriz derinleşiyor. FIFA'da 13 dosyası bulunan kırmızı-beyazlıların yaklaşık 100 milyon dolarlık borcu olduğu belirtilirken, yönetim camianın önde gelen isimlerinden destek arayışına geçti.

calendar 28 Mayıs 2026 15:20
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Antalyaspor'un sorunları bitmek bilmiyor.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e 18 transferle başlayan kırmızı-beyazlı ekip, ilerleyen haftalarda kötü sonuçlar alınca transfer yasağıyla karşı karşıya kaldı. Bu gelişmeler, takımın düşüşünün başlangıcı oldu ve Akdeniz ekibi sonunda küme düşmekten kurtulamadı. Antalyaspor, Trendyol 1. Lig'den yeniden devler arenasına dönmek için mücadele verecek. 

DESTEK ARANIYOR

FIFA'da 13 dosyası bulunan Antalyaspor, 1. Lig ekipleri arasında en fazla bekleyen dosyaya sahip takım konumunda. Kulübün borcunun yaklaşık 100 milyon dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Kırmızı-beyazlı yönetim, camianın önde gelen isimlerinden destek arayışına girdi. Öte yandan gelecek sezonun deplasman rotası da netleşti. Antalyaspor, 1. Lig'de 12 farklı şehirde deplasmana çıkacak. En yakın deplasman Muğla olurken, en uzak deplasman ise Iğdır olarak belirlendi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
