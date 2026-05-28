Antalyaspor'da 100 milyon dolarlık kriz!

Gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Antalyaspor'un sorunları bitmek bilmiyor.



Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e 18 transferle başlayan kırmızı-beyazlı ekip, ilerleyen haftalarda kötü sonuçlar alınca transfer yasağıyla karşı karşıya kaldı. Bu gelişmeler, takımın düşüşünün başlangıcı oldu ve Akdeniz ekibi sonunda küme düşmekten kurtulamadı. Antalyaspor, Trendyol 1. Lig'den yeniden devler arenasına dönmek için mücadele verecek.



DESTEK ARANIYOR



FIFA'da 13 dosyası bulunan Antalyaspor, 1. Lig ekipleri arasında en fazla bekleyen dosyaya sahip takım konumunda. Kulübün borcunun yaklaşık 100 milyon dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Kırmızı-beyazlı yönetim, camianın önde gelen isimlerinden destek arayışına girdi. Öte yandan gelecek sezonun deplasman rotası da netleşti. Antalyaspor, 1. Lig'de 12 farklı şehirde deplasmana çıkacak. En yakın deplasman Muğla olurken, en uzak deplasman ise Iğdır olarak belirlendi.







