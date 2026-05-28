Florentino Perez'den transfer mesajı!

Real Madrid'de başkanlık seçim süreci başladı. Mevcut başkan Florentino Perez, yeniden adaylığını açıklarken, kulübün geleceği için ve transfer için mesaj verdi.

calendar 28 Mayıs 2026 18:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
İspanyol devi Real Madrid'de başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor.

Kulüp Başkanı Florentino Perez, adaylık kampanyasını düzenlenen etkinlikle başlattı. 79 yaşındaki Perez'e organizasyonda kulüp efsaneleri Ronaldo ve Roberto Carlos da eşlik etti.

Tecrübeli başkan konuşmasında görev süresi boyunca elde edilen başarılara dikkat çekti.

Perez, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde yakalanan dominasyonun kulüp tarihindeki en önemli dönemlerden biri olduğunu söylerken "Real Madrid'i 21'inci yüzyılın en büyük kulübü yapmak için geldim" dedi.

"DÜNYANIN EN İYİLERİ OLACAK"

Florentino Perez yönetimindeki Real Madrid son 10 yılda 6 Şampiyonlar Ligi kupası kazanırken, tecrübeli spor adamı "Başkan olduğum sürece dünyanın en iyi oyuncuları Real Madrid'de olacak" ifadelerini kullandı.

PEREZ'İN RAKİBİ

Perez bu seçimde bir rakiple yarışacak.

İş insanı Enrique Riquelme, kulübün antrenman tesislerini yenileme ve üyeler için yeni sosyal alanlar oluşturma projeleriyle adaylığını açıkladı.

