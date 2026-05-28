Bayer Leverkusen, Oliver Glasner'i istiyor!

Bayer Leverkusen, Crystal Palace'a veda eden teknik direktör Oliver Glasner'i takımın başına getirmek istiyor.

calendar 28 Mayıs 2026 19:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bayer Leverkusen, Crystal Palace'tan ayrılan teknik direktör Oliver Glasner için harekete geçti.

Alman ekibi, Crystal Palace ile Konferans Ligi'ni kazanma başarısı gösteren Glasner'i takımın başına getirmek istiyor.

Bild'de yer alan habere göre, Bayer Leverkusen ile Glasner'in temsilcisi arasında yapılan görüşmelerde ileri bir aşamaya gelindi.

GÖRÜŞMELER İLERİ AŞAMADA

Bayer Leverkusen, Avusturyalı teknik adam ile cuma günü bir görüşme gerçekleştirirecek. Bu görüşmenin ardından 51 yaşındaki teknik adamın geleceğinin netleşmesi bekleniyor.

GLASNER SICAK BAKIYOR

Glasner'in Bayer Leverkusen'e sıcak baktığı, Alman ekibinin de yeni dönemde şampiyonluk mücadelesi vermek istediği ve 100 milyon euro'luk bir yatırım planladığı kaydedildi.

Bayer Leverkusen, Glasner'e alternatif olarak Bournemouth'tan ayrılan Andoni Iraola'yı da listesinde tutuyor.

