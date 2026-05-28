 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Al Nassr'dan Jorge Jesus'a veda

Al Nassr, takımdan ayrılan teknik direktör Jorge Jesus'a veda etti.

calendar 28 Mayıs 2026 22:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Al Nassr'dan Jorge Jesus'a veda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Al Nassr, takımdan ayrılan teknik direktör Jorge Jesus'a veda etti.

Suudi Arabistan ekibinden yapılan açıklamada, "Zorlu bir mücadeleye geldi ve kahraman olarak ayrılıyor. Al Nassr için yaptığın her şey için teşekkürler. Al Nassr taraftarları için her zaman sevgi dolu ve sevilen biri olacak kalacaksın." denildi.

TÜRKİYE'DEN TEKLİF

Jesus, Türkiye'den teklif aldığını açıklamıştı.

Portekizli teknik adam, Fenerbahçe ile birlikte bir Türk takımının daha kendisine teklif yaptığını söylemiş ve, "Sadece Fenerbahçe değil , başka bir Türk takımı da bana teklif yaptı. Türkiye'de üç büyük takım var: Fenerbahçe , Galatasaray ve Beşiktaş . Bu üçünden ikisi ilgilendi. İkinci takım şimdilik sır olarak kalsın." diye konuşmuştu.

FENERBAHÇE'DEN YALANLAMA

Fenerbahçe'de iki başkan adayı Aziz Yıldırım ve Hakan Safi ise Jorge Jesus ile görüşmediklerini söylemişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.