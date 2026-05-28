Al Nassr'dan Jorge Jesus'a veda

Al Nassr, takımdan ayrılan teknik direktör Jorge Jesus'a veda etti.
Suudi Arabistan ekibinden yapılan açıklamada, "Zorlu bir mücadeleye geldi ve kahraman olarak ayrılıyor. Al Nassr için yaptığın her şey için teşekkürler. Al Nassr taraftarları için her zaman sevgi dolu ve sevilen biri olacak kalacaksın." denildi.
TÜRKİYE'DEN TEKLİF
Jesus, Türkiye'den teklif aldığını açıklamıştı.
Portekizli teknik adam, Fenerbahçe ile birlikte bir Türk takımının daha kendisine teklif yaptığını söylemiş ve, "Sadece Fenerbahçe değil , başka bir Türk takımı da bana teklif yaptı. Türkiye'de üç büyük takım var: Fenerbahçe , Galatasaray ve Beşiktaş . Bu üçünden ikisi ilgilendi. İkinci takım şimdilik sır olarak kalsın." diye konuşmuştu.
FENERBAHÇE'DEN YALANLAMA
Fenerbahçe'de iki başkan adayı Aziz Yıldırım ve Hakan Safi ise Jorge Jesus ile görüşmediklerini söylemişti.
Al Nassr, takımdan ayrılan teknik direktör Jorge Jesus'a veda etti.
