Filenin Efeleri, İtalya'ya kaybetti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında ev sahibi İtalya'ya 3-0 yenildi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Cavalese kentindeki Arpad Weisz Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 25-20, 25-17 ve 25-13'lük setlerle kaybetti.
Ay-yıldızlı ekip, cuma günü TSİ 19.00'da Belçika, 31 Mayıs Pazar günü TSİ 18.30'da ise İtalya ile iki hazırlık maçı daha yapacak.
