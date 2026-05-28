İrfan Can'dan Mourinho ve Pereira için flaş sözler

Sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Kasımpaşa'da geçiren İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'ye ve Milli Takım'a dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

calendar 28 Mayıs 2026 23:07
Haber: Sporx.com
Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan ve sezonun ikinci yarısını Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa'da geçiren İrfan Can Kahveci, KAFA Sports YouTube kanalına konuk olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de kadro dışı kaldıktan sonra devre arasında Kasımpaşa'ya kiralanan 30 yaşındaki futbolcu hem Fenerbahçe'de yaşadıklarına hem de A Milli Takım ile katılacağı Dünya Kupası'na dair konuştu.

İşte İrfan Can'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Kadro dışıydım. Çok görüşmelerim oldu kulüplerle ve Fenerbahçe'yle. 3-4 kere başkanla görüştüm. Bana dönmeyeceğimi bildirdiler

Dünya kupası hayalim var oynamam lazım dedim. Sen bak takım dediler. Ben de ondan sonra bakmaya başladım."

"DÜNYA KUPASI ÇOK ÖNEMLİ"

"Dünya Kupası kadrosunda olmak benim için çok önemli. Bir sene boyunca bunun için çalıştım. Bunlar bizim çocukluk hayallerimiz. Orada olmak benim için onur verici. İnşallah bizim için güzel bir turnuva olur."

ARDA GÜLER, KENAN YILDIZ

"Arda Güler'in milli takımdaki etkisi çok büyük. Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu... Milli takımdaki her oyuncu çok kaliteli. Şu an milli takımda yakaladığımız ortam, oyuncularımızın kalitesi... Hepsi inanılmaz seviyede. Çok büyük işler başarabileceğimize inanıyorum."

"MOURINHO HAYAL KIRIKLIĞI"

"Jose Mourinho benim için bir hayal kırıklığı oldu. Kendisiyle hiçbir problemim olmadı ama istediğim gibi bir sezon geçiremedim. Milli takıma gidiyordum, çok iyi bir performans gösteriyordum. Ama döndüğümde oynamıyordum. İyi oynarken oyundan çıkarıyordu beni."

"DÜRÜST DEĞİLDİ"

"Vitor Pereira'nın antrenmanları çok iyiydi. İyi hocaydı. Ama ikili ilişki kısmında bence sıkıntılıydı. Yani hiç dürüst değildi.

Bence hocada olması gereken en önemli şey futbolcu açısından, dürüst olması. Dürüst bir insan değildi."

İSMAİL KARTAL

"İsmail Hoca ikili ilişkileri iyi olan takımı iyi idare edebilen biri. Herkesle birebir görüşmeler yapıyordu, motive ediyordu. İnanılmaz bir ortam vardı. Her şeyi birlikte yapıyorduk. Maçta kavga bile çıksa birlikte kavga ediyorduk."

SEZON PERFORMANSI

Sezon başında Fenerbahçe ile 12 maça çıkan İrfan, ikinci yarıda ise Kasımpaşa forması terletti. Toplam 28 mücadelede boy gösteren orta saha 2 gol 3 asistlik performans gösterdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
