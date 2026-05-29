İşte Arjantin'in Dünya Kupası kadrosu:

Arjantin Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edeceği kadro açıklandı.Tangocular, J Grubu'nda Avusturya, Cezayir ve Ürdün ile mücadele edecek.Arjantin'in yıldız ismi Lionel Messi, 6. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek.Musso, Rulli, MartinezBalerdi, Tagliafico, Montiel, Lucas Martinez, Romero, Otamendi, Medina, Molina.Paredes, De Paul, Barco, Lo Celso, Palacios, Mac Allister, Fernandez.Alvarez, Messi, Gonzales, Almada, Simeone, Paz, Lopez, Lautaro Martinez.