 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

JL Bourg, EuroLeague'ye katılmıyor!

JL Bourg, Basketbol EuroLeague'ye katılmama kararı aldı.

calendar 29 Mayıs 2026 16:34
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
JL Bourg, EuroLeague'ye katılmıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
Basketbol EuroLeague'ye katılma hakkı kazanan Fransa ekibi JL Bourg, gelecek sezon da yoluna BKT Avrupa Kupası'nda devam etme kararı aldı.

Kulübün açıklamasına göre EuroLeague'de yer almanın getireceği mali ve organizasyonel zorluklar göz önüne alındığında JL Bourg'un gelecek sezondan itibaren 3+2 yıl boyunca BKT Avrupa Kupası'na katılması kararlaştırıldı.

JL Bourg, geride kalan sezon finalde Beşiktaş GAİN'i iki maçta da yenerek 2026 BKT Avrupa Kupası şampiyonu olmuştu. Böylece Fransa temsilcisi, 2026-2027 sezonunda EuroLeague'de oynama hakkı elde etmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.