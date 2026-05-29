Kocaelispor'un planı: Smolcic yerine Ali Aytemur

Eintracht Frankfurt'tan kiralanan Hırvat stoperi Smolcic'le anlaşamayan Kocaelispor, alternatifini Türkiye'de buldu.
Körfez ekibi, Bodrum FK'nin 30 yaşındaki stoperi Ali Aytemur için resmi girişimlere başladı. Sözleşmesinin son yılına giren Aytemur da yeşil-siyahlılara sıcak bakıyor.
Tecrübeli savunmacı, geçen sezon 35 maçta 1 gol, 2 asist katkısı sağladı.
