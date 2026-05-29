Trabzonspor'a Belçika'dan yeni kanat!

Batagov, Oulai, Pina, Augusto, Nwaiwu...
Son dönemlerde yaptığı genç transferlerle ve bu oyunculardan aldığı yüksek verimle öne çıkan Trabzonspor'da, 6-7 oyuncuya teklifler var. Yapılanma sürecini devam ettiren Fırtına, net isimlere giderken, potansiyelli futbolcuları da radarında tutuyor.
Yeni keşif Joseph Opoku
Bordo-Mavililer'in yeni keşfi; Joseph Opoku... Belçika'da Zulte Waregem forması giyen 2005 doğumlu Opoku, sol kanat ve yardımcı forvet pozisyonlarında oynuyor. Ganalı oyuncuyla ilgili Trabzonspor Yönetimi temaslara başladı.
+4 kontenjanına uyuyor
Bu sezon 34 maçta 10 gol, 6 asistlik performans ortaya koyan Opoku, hızı ve dripling özelliğiyle ön plana çıkıyor. Ayrıca skorer kimliğiyle dikkat çekiyor. 1.72 boyundaki genç yıldız konusunda teknik direktör Fatih Tekke'nin son raporuna göre süreç hızlanabilir. Opoku, 2005 doğumlu olduğu için yeni yabancı kuralındaki +4 kontenjanına da uyuyor.
Son dönemlerde yaptığı genç transferlerle ve bu oyunculardan aldığı yüksek verimle öne çıkan Trabzonspor'da, 6-7 oyuncuya teklifler var. Yapılanma sürecini devam ettiren Fırtına, net isimlere giderken, potansiyelli futbolcuları da radarında tutuyor.
Yeni keşif Joseph Opoku
Bordo-Mavililer'in yeni keşfi; Joseph Opoku... Belçika'da Zulte Waregem forması giyen 2005 doğumlu Opoku, sol kanat ve yardımcı forvet pozisyonlarında oynuyor. Ganalı oyuncuyla ilgili Trabzonspor Yönetimi temaslara başladı.
+4 kontenjanına uyuyor
Bu sezon 34 maçta 10 gol, 6 asistlik performans ortaya koyan Opoku, hızı ve dripling özelliğiyle ön plana çıkıyor. Ayrıca skorer kimliğiyle dikkat çekiyor. 1.72 boyundaki genç yıldız konusunda teknik direktör Fatih Tekke'nin son raporuna göre süreç hızlanabilir. Opoku, 2005 doğumlu olduğu için yeni yabancı kuralındaki +4 kontenjanına da uyuyor.