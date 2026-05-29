 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Trabzonspor'a Belçika'dan yeni kanat!

Yaptığı genç transferlerle fark yaratan Trabzonspor, yine potansiyelli yıldız adaylarının peşinde... Bordo-Mavililer, Belçika'da Zulte Waregem forması giyen 2005 doğumlu Joseph Opoku ile yakından ilgileniyor.

calendar 29 Mayıs 2026 15:02
Haber: Fanatik, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'a Belçika'dan yeni kanat!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Batagov, Oulai, Pina, Augusto, Nwaiwu...

Son dönemlerde yaptığı genç transferlerle ve bu oyunculardan aldığı yüksek verimle öne çıkan Trabzonspor'da, 6-7 oyuncuya teklifler var. Yapılanma sürecini devam ettiren Fırtına, net isimlere giderken, potansiyelli futbolcuları da radarında tutuyor.

Yeni keşif Joseph Opoku

Bordo-Mavililer'in yeni keşfi; Joseph Opoku... Belçika'da Zulte Waregem forması giyen 2005 doğumlu Opoku, sol kanat ve yardımcı forvet pozisyonlarında oynuyor. Ganalı oyuncuyla ilgili Trabzonspor Yönetimi temaslara başladı.

+4 kontenjanına uyuyor

Bu sezon 34 maçta 10 gol, 6 asistlik performans ortaya koyan Opoku, hızı ve dripling özelliğiyle ön plana çıkıyor. Ayrıca skorer kimliğiyle dikkat çekiyor. 1.72 boyundaki genç yıldız konusunda teknik direktör Fatih Tekke'nin son raporuna göre süreç hızlanabilir. Opoku, 2005 doğumlu olduğu için yeni yabancı kuralındaki +4 kontenjanına da uyuyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.