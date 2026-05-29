NBA'in yeni 3-2-1 Draft Lotaryası sistemi resmen açıklandı

calendar 29 Mayıs 2026 14:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
NBA Yönetim Kurulu, 28 Mayıs'ta yeni draft lotaryası sistemini onayladı.

"3-2-1 Lottery" adı verilen yeni uygulama 2027 NBA Draftı ile başlayacak ve ilk etapta 2029 Draftı sonuna kadar yürürlükte kalacak.

Lig yönetimi, değişikliğin temel amacının takımların daha yüksek draft sırası elde etmek için bilinçli şekilde maç kaybetmelerini (tanking) engellemek olduğunu açıkladı.

Yeni sistemde lotaryaya katılan takım sayısı 14'ten 16'ya çıkarılıyor.

Takımlar sezonu tamamladıkları sıraya göre üç, iki veya bir lotarya topuna sahip olacak.

Playoff ve Play-In dışında kalan takımlar üç top alacak ancak ligin en kötü üç derecesine sahip ekipler "draft küme düşmesi" kapsamına alınarak bir top kaybedecek.

Her konferansta 9. ve 10. sıradaki Play-In takımları iki top elde edecek.

7 ve 8 numaralı Play-In eşleşmelerini kaybeden ekipler ise birer top sahibi olacak.

Yeni çekiliş sistemi ilk turdaki ilk 16 seçimi belirleyecek.

Ayrıca lig iki yeni koruma kuralı da getirdi:

Bir takımın kendi draft hakkı üst üste iki yıl birinci sırayı kazanamayacak.
Bir takım üst üste üç yıl ilk beş seçim içerisinde yer alamayacak.

Bu sınırlamalar, ilgili draft hakkının başka takımlara takas edilmiş olması durumunda bile geçerli olacak.

NBA ayrıca korumalı draft haklarına yönelik kuralları da sıkılaştırırken, tanking ile mücadele konusunda daha geniş disiplin yetkileri elde ettiğini açıkladı.

