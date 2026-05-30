Neydi, ne oldu? Beşiktaş'ta çarpıcı tablo!

Teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş, belki de tarihinin en zor günlerini yaşıyor.
Başkan Serdal Adalı ve yönetimi yoğun mesai harcasa da Önder Özen, Avrupa'da temaslarda bulunsa da yabancı teknik direktörler siyah beyazlılara sıcak bakmıyor. Bunun en önemli sebeplerinin başında geçmiş yönetimlerin yaptıkları geliyor.
2020-21'deki çifte kupalı sezondan bu yana Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda büyük hatalar yapıldı. Valerien Ismael, Önder Karaveli, Serdar Topraktepe, Rıza Çalımbay gibi isimlere görev verildi. 'Antrenör' olan Ismael bile geldi. Portekiz'e Avrupa şampiyonluğu kazandıran Fernando Santos'un ardından Ole Gunnar Solskjaer de tutunamadı.
NEYDİ, NE OLDU!
Yeniden büyük umutlarla Sergen Yalçın getirildi. Yalçın'ın, Serkan Reçber hamlesi sorun çıkardı. Rafa Silva kriziyle başlayan gerilim futbolculara sıçradı. Takımda ağabeylik yapan Necip Uysal ve Mert Günok kadro dışı kaldı. Milli eldiven Mert bıraktı gitti. Necip, futbol kariyerine nokta koydu. Gelinen bu noktada ise Avrupa'da hangi teknik adama gidilse diğer teklifleri değerlendirdi.
2015-2017 yılları arasında Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde sahada ezdiği Monaco, Filipe Luis'i siyah beyalılardan kaptı. Luis, "Monaco daha büyük kulüp" diyerek Fransa'da karar kıldı.
