 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Neydi, ne oldu? Beşiktaş'ta çarpıcı tablo!

2020-21 sezonundaki şampiyonluğun ardından hem Ahmet Nur Çebi hem de Hasan Arat yönetimi, acele kararlar alıp CV'si zayıf olan hocaları takımın başına getirdi. O günden bu yana istikrar sağlanamadı. Gelenleri bir bir gönderen siyah beyazlılar, Avrupa'da büyük prestij kaybı yaşadı.

calendar 30 Mayıs 2026 11:00
Haber: Sözcü, Fotoğraf: X.com
Neydi, ne oldu? Beşiktaş'ta çarpıcı tablo!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş, belki de tarihinin en zor günlerini yaşıyor.

Başkan Serdal Adalı ve yönetimi yoğun mesai harcasa da Önder Özen, Avrupa'da temaslarda bulunsa da yabancı teknik direktörler siyah beyazlılara sıcak bakmıyor. Bunun en önemli sebeplerinin başında geçmiş yönetimlerin yaptıkları geliyor.

2020-21'deki çifte kupalı sezondan bu yana Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda büyük hatalar yapıldı. Valerien Ismael, Önder Karaveli, Serdar Topraktepe, Rıza Çalımbay gibi isimlere görev verildi. 'Antrenör' olan Ismael bile geldi. Portekiz'e Avrupa şampiyonluğu kazandıran Fernando Santos'un ardından Ole Gunnar Solskjaer de tutunamadı.
NEYDİ, NE OLDU!

Yeniden büyük umutlarla Sergen Yalçın getirildi. Yalçın'ın, Serkan Reçber hamlesi sorun çıkardı. Rafa Silva kriziyle başlayan gerilim futbolculara sıçradı. Takımda ağabeylik yapan Necip Uysal ve Mert Günok kadro dışı kaldı. Milli eldiven Mert bıraktı gitti. Necip, futbol kariyerine nokta koydu. Gelinen bu noktada ise Avrupa'da hangi teknik adama gidilse diğer teklifleri değerlendirdi.

2015-2017 yılları arasında Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde sahada ezdiği Monaco, Filipe Luis'i siyah beyalılardan kaptı. Luis, "Monaco daha büyük kulüp" diyerek Fransa'da karar kıldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.