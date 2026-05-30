Galatasaray, Marcus Rashford transferi için devrede!

calendar 30 Mayıs 2026 11:09
Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer hamlesi! Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray gelecek sezonun transfer çalışmalarına erkenden başladı.

Özellikle kanat bölgesini güçlendirmek isteyen ve teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılılar, fırsat transferi için çalışmalara başladı.

MARCUS RASHFORD İÇİN TRANSFER İHTİMALİ!

Transfer piyasasında oluşan fırsatları değerlendirmeye çalışan Galatasaray, sürpriz bir dünya yıldızını gündemine aldı: Marcus Rashford.

Sezonu kiralık olarak Barcelona formasıyla geçiren İngiliz hücum oyuncusunun geleceği belirsizliğini koruyor. Katalan ekibinin, anlaşmadaki 30 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı öne sürülürken, Rashford'ın yeniden Manchester United'a dönmesi bekleniyor.

GALATASARAY DURUMU TAKİP EDİYOR

Bu gelişme Avrupa devlerini harekete geçirirken, Fanatik gazetesinde yer alan haberde Galatasaray Yönetimi'nin de şartları zorlamaya hazır olduğu belirtildi. Sarı Kırmızılılar'ın, Rashford transferi için ciddi bir bütçe ayırdığı ve İngiliz yıldızın durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.

BARCELONA'DA KALMAK İSTİYOR AMA...

Rashford'ın önceliğinin Barcelona'da kalmak olduğu iddia edilse de, İspanyol ekibinden henüz net bir adım gelmemesi transfer sürecini farklı bir noktaya taşıdı. Manchester United cephesi oyuncunun ayrılığına sıcak yaklaşırken, Galatasaray bu kararsızlık ortamını fırsata çevirmeyi hedefliyor.

Özellikle Şampiyonlar Ligi faktörü ve yıldız oyuncularla kurulan yeni proje, Galatasaray'ın elini güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor. Yönetimin önümüzdeki günlerde oyuncu tarafıyla teması hızlandırabileceği belirtiliyor.

Barcelona'da 49 resmi maça çıkan 28 yaşındaki Marcus Rashford, 14 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

