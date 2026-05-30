Novak Djokovic'ten Roland Garros'a erken veda

Fransa Açık'ta 3 numaralı seribaşı Novak Djokovic, Brezilyalı Joao Fonseca'ya 3-2 yenilerek elendi.

calendar 30 Mayıs 2026 00:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) 3 numaralı seribaşı Novak Djokovic, Brezilyalı Joao Fonseca'ya 3-2 yenilerek elendi. 

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 6. gününde, kariyerinin 25. grand slam şampiyonluğunu hedefleyen 39 yaşındaki Djokovic, 19 yaşındaki Brezilyalı raket Joao Fonseca (28) ile karşılaştı.

Philippe-Chatrier kortunda oynanan maçta 6-4'lük setlerle 2-0 öne geçen Djokovic, 6-3, 7-5 ve 7-5'lik setlerle rakibine 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.

Çek Jakub Mensik (26), Avustralyalı Alex De Minaur'u (8) 0-6, 6-2, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek 4. tur biletini aldı.

Kadınlarda ise Ukraynalı Elina Svitolina (7), Alman Tamara Korpatsch'ı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek tur atladı.

