West Ham'ın acı gerçeği: Her şey paramparça

İngiltere Premier Lig'de sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri West Ham United'da yaşandı. Londra ekibi, Leeds United karşısında son haftaya kümede kalma umutlarıyla çıkmasına rağmen Championship'e düşmekten kurtulamadı.
Ancak Londra Stadyumu'nda yaşananlar, küme düşmenin çok daha ötesindeydi...
60 binden fazla taraftarın doldurduğu statta tribünler takıma destek vermek yerine yönetime öfke kustu. Maç boyunca sık sık yükselen "Ruhumuzu bu çöplük uğruna sattınız!" tezahüratları, kulübün içinde bulunduğu derin krizi gözler önüne serdi.
DEV GELİRLER, DEV HAYAL KIRIKLIĞI
West Ham'ın yaşadığı çöküş, sahip olduğu ekonomik güç düşünüldüğünde daha da dikkat çekici hale geliyor.
Kulüp geçtiğimiz sezon 275 milyon euro gelir elde ederek Premier Lig'in en yüksek gelirli ekiplerinden biri oldu. Oyuncu maaşlarına yıllık 200 milyon euro harcayan Londra temsilcisi, son beş yılda transferlere tam 755 milyon euro yatırım yaptı. Buna rağmen West Ham sezonu küme düşerek tamamladı.
Maç başına 62 binin üzerinde taraftar ortalaması yakalayan kulüp, İngiltere'nin en yüksek seyirci ortalamalarından birine sahip olmasına rağmen sahadaki başarısızlığı engelleyemedi.
UPTON PARK'TAN SONRA HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMADI
2016 yılında tarihi Upton Park'tan ayrılarak Londra Stadyumu'na taşınan West Ham, bu hamleyle Premier Lig'in elit kulüpleri arasına girmeyi hedefliyordu.
Ancak taraftarların büyük bölümü yıllardır bu taşınmanın kulübün kimliğini ve aidiyet duygusunu zedelediğini düşünüyor.
2023 yılında kazanılan UEFA Konferans Ligi kupası dışında beklenen büyük çıkış bir türlü gerçekleşmedi. Sonunda ise kulüp yeniden Championship'in yolunu tuttu.
MİLYONLAR BOŞA GİTTİ
West Ham'ın son yıllardaki transfer politikası da eleştirilerin merkezinde yer aldı.
Kulübün yüksek bonservis bedelleri ödeyerek kadrosuna kattığı birçok oyuncu beklentileri karşılayamadı.
Başarısız transferler arasında Gianluca Scamacca, Nayef Aguerd, Maxwell Cornet, Edson Alvarez, James Ward-Prowse, Maximilian Kilman ve Jean-Clair Todibo gibi isimler öne çıktı.
Ayrıca Konferans Ligi zaferini yaşatan David Moyes ile yolların ayrılması ve yerine Julen Lopetegui'nin getirilmesi de kulüp içinde istikrarı bozdu.
Sportif direktör Tim Steidten ile yaşanan krizler sonrası Alman futbol adamı görevden ayrılırken, kulüp hala yeni bir sportif direktör atayamadı.
TRİBÜNLERDEN YÖNETİME TEPKİ
Leeds United karşısındaki kritik mücadelede ilk yarı boyunca taraftarların sabrı taştı.
Geriye oynanan her pas sonrası tribünlerden homurtular yükselirken, devre arasında futbolcular yoğun şekilde protesto edildi.
İkinci yarıda oyuna giren Callum Wilson ve Taty Castellanos'un etkisiyle West Ham skoru lehine çevirdi. Jarrod Bowen'ın golüyle fark ikiye çıkmasına rağmen Tottenham'ın kazandığı haberleri Londra Stadyumu'ndaki umudu tamamen bitirdi.
Bu kez tribünlerin hedefinde doğrudan kulüp sahibi David Sullivan vardı. Stadyumun dört bir yanında uzun süre, "Yönetim istifa!" sesleri yükseldi.
KAZANDILAR AMA KURTULAMADILAR
West Ham mücadeleyi 3-0 kazanmasına rağmen sonuç yeterli olmadı ve küme düşmesi kesinleşti.
Callum Wilson'ın uzatma dakikalarında attığı üçüncü gol bile tribünlerde sevinç yaratmadı. Karşılaşma sonrası yapılan teşekkür anonsları yuhalanırken, stat hoparlörlerinden çalan Primal Scream'in "Movin' On Up" şarkısı taraftarların tepkisini daha da artırdı.
Kulüp gece saatlerinde yayımladığı açıklamada taraftarlardan özür dileyerek kulübün değerlerine karşılık veremediklerini kabul etti. Ancak West Ham taraftarları için sorun yalnızca küme düşmek değil. Onlara göre kulüp yıllar önce ruhunu kaybetti ve bugün bunun bedelini Championship'e düşerek ödedi.
West Ham'ın acı gerçeği: Her şey paramparça
West Ham United, Premier Lig'de dev bütçesine ve yüksek gelirlerine rağmen küme düşmekten kurtulamadı. Taraftarlar, Leeds United maçında yönetime sert tepki gösterirken kulübün yaşadığı çöküş İngiltere'de sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri olarak gösterildi.
- 22:55 West Ham'ın acı gerçeği: Her şey paramparça
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|77
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|74
|3
|Trabzonspor
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|57
|6
|Göztepe
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|55
|7
|Samsunspor
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|51
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|40
|10
|Kocaelispor
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|37
|11
|Alanyaspor
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|37
|12
|Gaziantep FK
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|37
|13
|Kasımpaşa
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|35
|14
|Gençlerbirliği
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|34
|15
|Eyüpspor
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|33
|16
|Antalyaspor
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|32
|17
|Kayserispor
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|30
|18
|Karagümrük
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|30