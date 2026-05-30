Nice, Ligue 1'de kaldı!

Fransa Ligue 1 Play-out finalinde Nice, St Etienne'i 4-1 mağlup etti ve ligde kaldı.

calendar 30 Mayıs 2026 00:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Ligue 1 play-out finalinde Nice ile Saint-Etienne karşı karşıya geldi.

Mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrılan Nice, Ligue 1'de kalmayı başardı.

Ev sahibi ekibin gollerini 62. dakikada Jonathan Clauss, 81. dakikada Kail Boudache ile 87 ve 90+2. dakikalarda Elye Wahi kaydetti.

Saint-Etienne'in tek golü ise 79. dakikada penaltıdan Zuriko Davitashvili'den geldi.

Bu sonucun ardından Nice, gelecek sezon da Ligue 1'de mücadele etme hakkını elde ederken, Saint-Etienne ise Ligue 2'ye düştü.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
