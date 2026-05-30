Nice, Ligue 1'de kaldı!

Ligue 1 play-out finalinde Nice ile Saint-Etienne karşı karşıya geldi.



Mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrılan Nice, Ligue 1'de kalmayı başardı.



Ev sahibi ekibin gollerini 62. dakikada Jonathan Clauss, 81. dakikada Kail Boudache ile 87 ve 90+2. dakikalarda Elye Wahi kaydetti.



Saint-Etienne'in tek golü ise 79. dakikada penaltıdan Zuriko Davitashvili'den geldi.



Bu sonucun ardından Nice, gelecek sezon da Ligue 1'de mücadele etme hakkını elde ederken, Saint-Etienne ise Ligue 2'ye düştü.



