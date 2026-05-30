Şampiyonlar Ligi'nde dev final: PSG - Arsenal

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon, Macaristan'ın başkenit Budapeşte'de oynanacak final maçında belli olacak.
Puskas Arena'daki "Devler Ligi" finalinde Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı ile İngiltere'den Arsenal karşı karşıya gelecek. Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert'in yöneteceği müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Jan Seidel ile Rafael Foltyn üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Sandro Scharer olacak.
Mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Bastian Dankert oturacak. Dankert'in yardımcılıklarını ise Robert Schröder ile İspanya'dan Carlos del Cerro Grande yapacak.
"Devler Ligi" finali, TRT 1'den ve Tabii platformundan yayımlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaire Emery, Vitinha, Joao Neves, Doue, Kvaratskhelia, Dembele.
Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori, Rice, Zubimendi, Saka, Eze, Trossard, Gyökeres.
"PSG, ÜST ÜSTE İKİNCİ "DEVLER LİGİ" ŞAMPİYONLUĞUNU KOVALIYOR"
Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste kupayı kaldırmayı hedefliyor.
Tarihinde 3. kez finalde mücadele eden PSG, 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Bayern Münih'e 1-0 yenilerek kupayı rakibine kaptırmıştı. Fransız ekibi, geçen sezon ise İtalya'nın Inter takımını 5-0'lık skorla mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
PSG, bu sezon da mutlu sona ulaşarak "double" yapmayı hedefliyor.
FRANSIZ TEMSİLCİSİNİN FİNAL YOLU
PSG, son şampiyon ünvanıyla girdiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig etabında "dalgalı" performans sergiledi.
Lig etabında 8 müsabakada 4 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşayan Fransız takımı, 14 puanla 11. sırada yer alarak play-off oynamak zorunda kaldı.
Son 16 play-off'unda kendi liginden Monaco'yu eleyen PSG, son 16 turunda İngiltere'nin Chelsea, çeyrek finalde ise aynı ülkeden Liverpool'u geçti. Yarı finalde Almanya'nın güçlü Bayern Münih takımını saf dışı bırakan PSG, adını finale yazdırdı.
ARSENAL, PREMIER LİG ZAFERİNİ TAÇLANDIRMANIN PEŞİNDE
Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Arsenal, tarihinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu almak için mücadele edecek.
Teknik direktör Mikel Arteta yönetiminde Premier Lig'deki 22 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdiren Arsenal, "Devler Ligi"nde de finale yükselerek "rüya" gibi bir sezon geçiriyor.
Tarihinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi final mücadelesinde 2006'da Barcelona'ya 2-1 yenilen "Topçular" ikinci kez çıktığı zirvede bu kez kupayı kaldırmayı hedefliyor.
ARSENAL, BU SEZON NAMAĞLUP
İngiliz temsilcisi, "Devler Ligi"ndeki 14 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.
36 takımlı lig etabındaki 8 maçı da kazanan Arsenal, lider olarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda Almanya'nın Bayer Leverkusen, çeyrek finalde Portekiz'in Sporting takımlarını eleyen "Topçular" yarı finalde ise İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i geçerek finale geldi.
İNGİLİZLER, "ÜÇLEME" YAPMAYI HEDEFLİYOR
Arsenal'in final maçını kazanması durumunda UEFA'nın bu sezon düzenlediği 3 turnuvayı da İngiliz takımları müzesine götürmüş olacak.
UEFA turnuvalarından Avrupa Ligi'nde Aston Villa, Konferans Ligi'nde ise Crystal Palace mutlu sona ulaştı. "Topçular" Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak İngiliz takımlarının bu sezon kupalara koyduğu ambargoyu perçinlemeye çalışacak.
TEDAVİSİ DEVAM EDEN FUTBOLCULAR
Büyük final müsabakası öncesinde iki takımda dörder futbolcunun durumları belirsizliğini koruyor.
PSG'de uyluk sakatlığı yaşayan Achraf Hakimi, Lucas Chevalier ve Nuno Mendes ile baldırından sakatlığı bulunan Ousmane Dembele'nin durumları maç günü belli olacak.
Diz sakatlığı yaşayan Ben White'ın forma giyemeyeceği Arsenal'de ise sırtında problem olan kaleci David Raya, kasık sakatlığı olan Jurrien Timber, diz arkasındaki kasta sakatlık bulunan Noni Madueke'nin durumlarına maç günü karar verilecek.
BUDAPEŞTE'DE BÜYÜK YOĞUNLUK
UEFA Şampiyonlar Ligi finali müsabakası için başkent Budapeşte'de büyük bir taraftar yoğunluğu yaşanıyor.
Fransız takımı PSG ile İngiliz temsilcisi Arsenal'in karşılaşacağı final müsabakası için Budapeşte'ye yaklaşık 50 bin futbolseverin geldiği ve Avrupa'nın önemli turizm destinasyonlarından Budapeşte'deki bu yoğunluktan otellerin doluluk oranlarının da yükseldiği öğrenildi.
Şehirde oda bulmak güçleşirken 4 yıldızlı bazı otellerin günlüğü 250 avrodan 3 bin avroya kadar yükseldi.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|77
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|74
|3
|Trabzonspor
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|57
|6
|Göztepe
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|55
|7
|Samsunspor
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|51
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|40
|10
|Kocaelispor
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|37
|11
|Alanyaspor
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|37
|12
|Gaziantep FK
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|37
|13
|Kasımpaşa
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|35
|14
|Gençlerbirliği
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|34
|15
|Eyüpspor
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|33
|16
|Antalyaspor
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|32
|17
|Kayserispor
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|30
|18
|Karagümrük
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|30