Bayramın 4. günü otobüsler bedava mı, ücretsiz mi?

Ulaşım masraflarını hesaplayan ve bayramın son gününde dışarı çıkmayı planlayan vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen ücretsiz ulaşım müjdesi bayramın son gününde de geçerli mi?

Kısa, net ve bugün toplu taşımayı kullanacak milyonlarca kişiye derin bir nefes aldıracak o resmi gerçek: Evet, bugün (30 Mayıs 2026 Cumartesi) Kurban Bayramı'nın 4. ve son gününde de şehir içi toplu taşıma araçları tamamen ÜCRETSİZDİR / BEDAVADIR!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ve başta İstanbul (İETT), Ankara (EGO), İzmir (ESHOT) olmak üzere büyükşehir belediyelerinin aldığı kararlar doğrultusunda, dini bayram boyunca uygulanan ücretsiz ulaşım hakkı bayramın son günü olan bugün de kesintisiz olarak devam etmektedir.

Toplu taşımaya binerken kartınızı okuttuğunuzda sürpriz bir ücretle karşılaşmamak için hangi hatların bedava olduğunu bilmeniz hayati önem taşıyor. İşte şehir içi ulaşımdaki o sarsıcı liste:

Ücretsiz Olanlar: Belediyelere bağlı tüm siyah plakalı otobüsler, metrolar, metrobüsler, tramvaylar, füniküler hatları ve şehir hatları vapurları tamamen ücretsizdir. Kartınızı okutsanız dahi bakiyenizden 0 TL düşecektir.

Bakanlığa Bağlı Hatlar da Bedava: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan Marmaray (İstanbul), Başkentray (Ankara) ve İZBAN (İzmir) hatları da bayramın son dakikasına kadar tamamen ücretsiz hizmet vermektedir.

❌ Paralı Olanlar (İstisnalar): Şehirler arası otobüsler, özel halk otobüsleri (bazı illerdeki istisnalar hariç), minibüsler ve dolmuşlar resmi tatil uygulamasına dahil olmadıkları için bugün de ücretli olarak çalışmaya devam etmektedir. Ayrıca havalimanı transfer hatları (Havaist vb.) da normal tarifesinden ücretlendirilir.

YARINA ÇOK DİKKAT! (PAZAR GÜNÜ TARİFE DEĞİŞİYOR MU?)

"Nasıl olsa 9 günlük tatil ilan edildi, yarın da otobüsler bedava olur" diye düşünenleri devasa bir yanılgı bekliyor!

Resmi ücretsiz ulaşım kararı sadece Kurban Bayramı'nın resmi dini günlerini (1., 2., 3. ve 4. günleri) kapsamaktadır. Bayramın son günü olan bugün (Cumartesi) gece yarısı saat 00.00 itibarıyla bu devasa ücretsiz ulaşım dönemi resmen sona erecektir.

Yarın takvimler 31 Bas Mayıs Pazar gününü gösterdiğinde, idari izin devam ediyor olsa bile toplu taşıma araçları yeniden normal ücretli tarifesine (Pazar günü sefer saatlerine) dönecektir. Yani yarın sabah otobüse bindiğinizde kartınızdan tam ücret kesilecektir. Bu yüzden ücretsiz seyahat hakkınızı bugün mesai bitimine kadar bolca değerlendirmeyi unutmayın!