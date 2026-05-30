Galatasaray için transferde Curtis Jones iddiası!

30 Mayıs 2026 11:56
Trendyol Süper Lig'i zirvede tamamlayan Galatasaray, Liverpool forması giyen Curtis Jones ile ilgileniyor.

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre İtalyan ekibi Inter, oyuncuyla ilgilenenler arasında... Haberde 25 yaşındaki futbolcunun düzenli forma şansı bulmak istediği ve kariyerine İtalya'da devam etmeye sıcak baktığı belirtildi.

Öte yandan, Jones'un, kendisiyle ilgilenen Galatasaray yerine Inter projesini öncelikli gördüğü ifade edildi.

Jones, daha önce verdiği bir röportajda "Galatasaray stadyumu favorim. Daha önce öyle bir atmosfer görmedim. Sahada birbirimizi duyamıyorduk. Maçtan sonra kulaklarımız ağrıdı. Oynadığım en gürültülü stattı." ifadelerini kullanmıştı.



İngiliz ekibinin Jones için 30 milyon euronun üzerinde bonservis beklentisi olduğu aktarılırken, Inter'in ise şu ana kadar yaklaşık 20 milyon euro seviyesine çıktığı kaydedildi.

Bu sezon Liverpool formasıyla 49 maça çıkan Jones, 3 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
