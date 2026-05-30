Galatasaray için transferde Curtis Jones iddiası!

Trendyol Süper Lig'i zirvede tamamlayan Galatasaray, Liverpool forması giyen Curtis Jones ile ilgileniyor.
La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre İtalyan ekibi Inter, oyuncuyla ilgilenenler arasında... Haberde 25 yaşındaki futbolcunun düzenli forma şansı bulmak istediği ve kariyerine İtalya'da devam etmeye sıcak baktığı belirtildi.
Öte yandan, Jones'un, kendisiyle ilgilenen Galatasaray yerine Inter projesini öncelikli gördüğü ifade edildi.
Jones, daha önce verdiği bir röportajda "Galatasaray stadyumu favorim. Daha önce öyle bir atmosfer görmedim. Sahada birbirimizi duyamıyorduk. Maçtan sonra kulaklarımız ağrıdı. Oynadığım en gürültülü stattı." ifadelerini kullanmıştı.
İngiliz ekibinin Jones için 30 milyon euronun üzerinde bonservis beklentisi olduğu aktarılırken, Inter'in ise şu ana kadar yaklaşık 20 milyon euro seviyesine çıktığı kaydedildi.
Bu sezon Liverpool formasıyla 49 maça çıkan Jones, 3 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.
