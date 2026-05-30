Galatasaray, Lookman ve Onyedika için devrede!

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray çalışmalarını hızlandırdı. Sarı- kırmızılılar geçtiğimiz ara transfer döneminde gündeme gelen yıldız ikilisini yeniden listesine ekledi.
Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'nda beraber oynadığı takım arkadaşları Ademola Lookman ve Raphael Onyedika için çalışma başlatılacağı ifade edildi.
LOOKMAN İLE TEMASA GEÇİLECEK
Atletico Madrid'e 6 ay önce transfer olmasına rağmen ayrılması gündeme gelen 28 yaşındaki kanat oyuncusu Ademola Lookman'ın durumu araştırılıyor. Fenerbahçe'nin de daha önce transfer etmeye yaklaştığı Nijeryalı kanat oyuncusu Lookman için Galatasaray'ın temasa geçebileceği kaydedildi.
OYEDIKA DA LİSTEDE!
Aynı şekilde geçtiğimiz sezonun başından bu yana orta saha için istenen Raphael Onyedika da listede yer alıyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un çok beğendiği 25 yaşındaki Nijeryalı orta sahanın Club Brugge'le Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Cimbom'un Belçika kulübüyle iletişime geçerek bonservisi konusunda pazarlık yapacağı dile getirildi. İki yıldız futbolcunun transfer durumu yakından izleniyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ETKİSİ
Ademola Lookman ve Raphael Onyedika konusunda Galatasaray'ın elini güçlendirecek en büyük faktör Şampiyonlar Ligi olacak. Her iki yıldız da Devler Ligi'nde oynayabilmek için sarı-kırmızılı takımın teklifine sıcak bakmaya yakın duruyor. İki yıldızın kariyerlerine Şampiyonlar Ligi'nde devam etmeleri adına Galatasaray önemli bir şans olacak.
13 GOLLÜK KATKI
Ademola Lookman, 2025-2026 sezonunun devre arasında imza attığı Atletico Madrid'de 24 resmi maça çıkarken 9 gol attı, 4 asist yaptı. Toplamda 13 gole direkt katkı sunan Lookman, bin 381 dakika süre aldı. Nijeryalı yıldızın hem adaptasyon sorunu hem de Atletico Madrid'de yeni kadro planlaması nedeniyle ayrılmaya yakın olduğu kaydedildi.
OSIMHEN'DEN OLUMLU REFERANS
Cimbom'un başarılı golcüsü Victor Osimhen, Nijeryalı vatandaşları Ademola Lookman ve Raphael Onyedika için olumlu referans veriyor. Geride kalan sezonun ara transfer döneminde de Lookman ve Onyedika ile aynı takımda oynamak istediğini dile getiren Osimhen'in transfer durumunda devreye girmeye hazır olduğu bildirildi.
