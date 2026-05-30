 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Galatasaray, Lookman ve Onyedika için devrede!

Transfer için çalışmalarına başlayan Galatasaray'da Ademola Lookman ve Raphael Onyedika yeniden gündeme geldi. Victor Osimhen, iki vatandaşına Galatasaray hakkında olumlu referans oldu.

calendar 30 Mayıs 2026 12:43 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2026 12:44
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Lookman ve Onyedika için devrede!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray çalışmalarını hızlandırdı. Sarı- kırmızılılar geçtiğimiz ara transfer döneminde gündeme gelen yıldız ikilisini yeniden listesine ekledi.

Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'nda beraber oynadığı takım arkadaşları Ademola Lookman ve Raphael Onyedika için çalışma başlatılacağı ifade edildi.

LOOKMAN İLE TEMASA GEÇİLECEK

Atletico Madrid'e 6 ay önce transfer olmasına rağmen ayrılması gündeme gelen 28 yaşındaki kanat oyuncusu Ademola Lookman'ın durumu araştırılıyor. Fenerbahçe'nin de daha önce transfer etmeye yaklaştığı Nijeryalı kanat oyuncusu Lookman için Galatasaray'ın temasa geçebileceği kaydedildi.

OYEDIKA DA LİSTEDE!

Aynı şekilde geçtiğimiz sezonun başından bu yana orta saha için istenen Raphael Onyedika da listede yer alıyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un çok beğendiği 25 yaşındaki Nijeryalı orta sahanın Club Brugge'le Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Cimbom'un Belçika kulübüyle iletişime geçerek bonservisi konusunda pazarlık yapacağı dile getirildi. İki yıldız futbolcunun transfer durumu yakından izleniyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ETKİSİ

Ademola Lookman ve Raphael Onyedika konusunda Galatasaray'ın elini güçlendirecek en büyük faktör Şampiyonlar Ligi olacak. Her iki yıldız da Devler Ligi'nde oynayabilmek için sarı-kırmızılı takımın teklifine sıcak bakmaya yakın duruyor. İki yıldızın kariyerlerine Şampiyonlar Ligi'nde devam etmeleri adına Galatasaray önemli bir şans olacak.

13 GOLLÜK KATKI

Ademola Lookman, 2025-2026 sezonunun devre arasında imza attığı Atletico Madrid'de 24 resmi maça çıkarken 9 gol attı, 4 asist yaptı. Toplamda 13 gole direkt katkı sunan Lookman, bin 381 dakika süre aldı. Nijeryalı yıldızın hem adaptasyon sorunu hem de Atletico Madrid'de yeni kadro planlaması nedeniyle ayrılmaya yakın olduğu kaydedildi.

OSIMHEN'DEN OLUMLU REFERANS

Cimbom'un başarılı golcüsü Victor Osimhen, Nijeryalı vatandaşları Ademola Lookman ve Raphael Onyedika için olumlu referans veriyor. Geride kalan sezonun ara transfer döneminde de Lookman ve Onyedika ile aynı takımda oynamak istediğini dile getiren Osimhen'in transfer durumunda devreye girmeye hazır olduğu bildirildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.