Beşiktaş'a transfer yanıtı: Agustin Rossi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Agustin Rossi transferi için sıcak bir gelişme yaşandı. Flamengo'nun siyah-beyazlıların Agustin Rossi için yaptığı teklifi yetersiz bulduğu ve kabul etmediği ileri sürüldü.

30 Mayıs 2026 13:12 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2026 13:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın Flamengo forması giyen Agustin Rossi için yaptığı teklifin Brezilya ekibi tarafından yetersiz bulunduğu öne sürüldü.

Brezilyalı gazeteci Pablo Raphael'in haberine göre siyah-beyazlılar, Arjantinli kaleci için Flamengo'ya 5 milyon euroluk resmi teklif sundu. Ancak Brezilya temsilcisinin bu rakamı kabul etmediği belirtildi.

BEKLENTİ 10 MİLYON EURO 

Haberde, Flamengo yönetiminin 30 yaşındaki file bekçisi için yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ve bu seviyedeki bir teklifin transfer görüşmelerini hızlandırabileceği aktarıldı.

2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rossi'nin son dönemde performansıyla eleştirildiği, buna rağmen geçtiğimiz sezon Libertadores şampiyonluğunda önemli rol oynadığı vurgulandı.

Kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın daha önce farklı isimlerle de temas kurduğu ifade edildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
