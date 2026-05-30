Bayramda Kuzey Marmara, Avrasya Tüneli ücretsiz mi?

Kontak anahtarını çevirip rotasını çizen sürücüler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o çok kullanılan modern otoyollar ve deniz altındaki devasa tünel tatil boyunca bedava mı?

Kısa, net ve rota planlarınızı anında değiştirmenize neden olabilecek o sarsıcı resmi gerçek: Hayır, Kurban Bayramı boyunca Kuzey Marmara Otoyolu ve Avrasya Tüneli KESİNLİKLE ÜCRETLİDİR! Bu yollardan geçişlerde HGS veya OGS bakiyenizden tam tarife üzerinden ücret kesilmeye devam edecektir.

Vatandaşları devasa bir yanılgıya düşüren o "bayramda yollar bedava" müjdesi, maalesef Türkiye'deki tüm yolları kapsamıyor. Bu noktada karşımıza çıkan o kritik ayrım "Yap-İşlet-Devret" (YİD) modelidir. Devlet tarafından değil, özel şirket konsorsiyumları tarafından işletilen mega projeler, resmi ve dini bayram tatillerindeki ücretsiz geçiş uygulamalarından tamamen muaftır.

Kuzey Marmara ve Avrasya Tüneli dışında, ücretsiz olduğunu zannedip gişeden geçerken bakiyenizi eritebilecek diğer ücretli mega projeler şunlardır:

Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)

Osmangazi Köprüsü (Gebze - Orhangazi güzergahı)

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu

İstanbul - İzmir Otoyolu (Tüm etapları dahil)

Ankara - Niğde Otoyolu

Bu yolları tercih edecekseniz, yola çıkmadan önce HGS bakiyenizi mutlaka kontrol etmeniz, olası cezalı geçişleri önlemek adına hayati önem taşıyor!

İşin cüzdanınızı rahatlatacak ve ücretsiz seyahat etmenizi sağlayacak kısmı ise Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) bağlı yollarda başlıyor! Cumhurbaşkanı Kararı ile bayram boyunca şu köprü ve otoyollardan 0 TL ödeyerek geçebilirsiniz:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü (1. Köprü)

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (2. Köprü)

Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne arası KGM güzergahı)

Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Ankara arası)

KGM sorumluluğundaki diğer tüm devlet otoyolları.

Rotanızı oluştururken bedava olan KGM yolları ile ücretli olan özel otoyollar arasındaki bu devasa ayrımı dikkate almak, seyahat bütçenizi korumanın altın kuralıdır!