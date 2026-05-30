 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz kararı!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Dünya Kupası'nda mücadele edecek ve talipleri olan Barış Alper Yılmaz'a onun hakkındaki düşüncesini iletti.

calendar 30 Mayıs 2026 12:27
Haber: Fanatik
Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFERE VETO
Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılılarda transfer edilecek isimlere yoğunlaşılırken, talipleri olan yıldız isim için de karar verildi.

BARIŞ ALPER'E DEV TALİP
Sarı-Kırmızılı formayla müthiş bir sezonu geride bırakan ve kariyer rekorunu kıran 26 yaşındaki futbolcu, şu sıralarda A Milli Takım kampında Dünya Kupası macerasına hazırlanıyor. Ancak dev turnuva öncesi yıldız futbolcunun adı transfer gündeminden de düşmek bilmiyor.

Sezon başında Arap kulübü NEOM'un kapısından dönen Barış'ı bu kez Avrupa devleri yakından takip ediyor. Özellikle Arsenal, sezon içinde de temsilcileriyle tribünde izlediği Barış Alper'e teklif götürmeyi planlıyor.

BAŞKANLA GÖRÜŞTÜ
Sarı-Kırmızılılar daha önce 40 milyon Euro fiyat biçtikleri Barış için bu rakamdan da vazgeçmiş durumda. Başkan Dursun Özbek'le görüşen Okan Buruk, oyuncunun mutlaka takımda kalmasını istedi.

'HİÇBİR YERE GİTMİYORSUN'
Ardından Milli Takım kampındaki Barış'la telefonla da görüştüğü öğrenilen Buruk'un, hem öğrencisine kupa öncesi destek verdiği hem de 'Sakın aklını transfer işleriyle bulandırma, ayrılık planları yapma. Bu sezon da hangi şartlarda olursa olsun bizimlesin. Şampiyonlar Ligi hedeflerine birlikte yürüyeceğiz.' dediği iddia edildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.