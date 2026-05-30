Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları yön değiştirdi!

Beşiktaş'ın hedefindeki teknik direktörlerden gelen olumsuz cevaplar moralleri bozdu.
Filipe Luis ile yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlanmış, Brezilyalı teknik adam tercihini Monaco ya da Leverkusen'den yana yapacağını söylemişti. Razvan Lucescu da PAOK'tan ayrılmayı düşünmediğini açıkladı. Siyah beyazlı yönetim şu anda alternatif isimlere yönelmiş durumda. AEK'yı şampiyon yapan Marko Nikolic'le görüşmeler yapıldı. Yunan ekibi, şampiyon hocasını takımda tutmak için sözleşme uzatma teklifi yaptı. Önünde iki teklif olan Sırp teknik direktör, iki teklifi de düşünmeye aldı.
C PLANI HJULMAND
Diğer aday ise Braga'nın teknik direktörü Carlos Vicens, Manchester City'de dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola'nın yardımcılığını yaptıktan sonra Braga'nın başına geçmişti. 43 yaşındaki çalıştırıcı, ofansif oyun anlayışıyla dikkati çekiyor. Adaylardan biri de Leverkusen'den ayrılmaya hazırlanan Kasper Hjulmand. Danimarkalı teknik adam, Şampiyonlar Ligi finalisti Arsenal'i son 16 turu ilk maçında Halil Umut Meler'in uzatma dakikalarındaki çok tartışmalı penaltı kararıyla elinden kaçırmıştı. 54 yaşındaki Hjulmand, 3-4-2-1 sistemini tercih ediyor.
VICENS'İN ÇIKIŞI ZOR
Beşiktaş'ın istediği isimlerden biri olan Carlos Vicens'in, Braga ile sözleşmesinde çıkış maddesi olduğu öğrenildi. Siyah beyazlılar İspanyol teknik adamı tercih etmesi durumunda Braga'ya 5 milyon avro ödemek zorunda kalacak.
YILDIZ SEVMEYEN HOCA
AEK'nın yanı sıra Partizan ve CSKA Moskova'da kupalar kazanan Marko Nikolic, 3-4-2-1 sistemini uyguluyor. Sırp teknik adamın yıldız isimlerden çok sisteme uygun oyuncu tercih etmesi de dikkati çekiyor.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|77
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|74
|3
|Trabzonspor
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|57
|6
|Göztepe
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|55
|7
|Samsunspor
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|51
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|40
|10
|Kocaelispor
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|37
|11
|Alanyaspor
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|37
|12
|Gaziantep FK
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|37
|13
|Kasımpaşa
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|35
|14
|Gençlerbirliği
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|34
|15
|Eyüpspor
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|33
|16
|Antalyaspor
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|32
|17
|Kayserispor
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|30
|18
|Karagümrük
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|30