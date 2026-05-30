 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları yön değiştirdi!

Filipe Luis ve Razvan Lucescu'dan olumsuz yanıt alan Beşiktaş, Marko Nikolic, Carlos Vicens ve Kasper Hjulmand seçeneklerine yöneldi.

calendar 30 Mayıs 2026 11:24
Haber: Türkiye
Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları yön değiştirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Beşiktaş'ın hedefindeki teknik direktörlerden gelen olumsuz cevaplar moralleri bozdu. 

Filipe Luis ile yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlanmış, Brezilyalı teknik adam tercihini Monaco ya da Leverkusen'den yana yapacağını söylemişti. Razvan Lucescu da PAOK'tan ayrılmayı düşünmediğini açıkladı. Siyah beyazlı yönetim şu anda alternatif isimlere yönelmiş durumda. AEK'yı şampiyon yapan Marko Nikolic'le görüşmeler yapıldı. Yunan ekibi, şampiyon hocasını takımda tutmak için sözleşme uzatma teklifi yaptı. Önünde iki teklif olan Sırp teknik direktör, iki teklifi de düşünmeye aldı. 

C PLANI HJULMAND

Diğer aday ise Braga'nın teknik direktörü Carlos Vicens, Manchester City'de dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola'nın yardımcılığını yaptıktan sonra Braga'nın başına geçmişti. 43 yaşındaki çalıştırıcı, ofansif oyun anlayışıyla dikkati çekiyor. Adaylardan biri de Leverkusen'den ayrılmaya hazırlanan Kasper Hjulmand. Danimarkalı teknik adam, Şampiyonlar Ligi finalisti Arsenal'i son 16 turu ilk maçında Halil Umut Meler'in uzatma dakikalarındaki çok tartışmalı penaltı kararıyla elinden kaçırmıştı. 54 yaşındaki Hjulmand, 3-4-2-1 sistemini tercih ediyor.

VICENS'İN ÇIKIŞI ZOR

Beşiktaş'ın istediği isimlerden biri olan Carlos Vicens'in, Braga ile sözleşmesinde çıkış maddesi olduğu öğrenildi. Siyah beyazlılar İspanyol teknik adamı tercih etmesi durumunda Braga'ya 5 milyon avro ödemek zorunda kalacak. 

YILDIZ SEVMEYEN HOCA

AEK'nın yanı sıra Partizan ve CSKA Moskova'da kupalar kazanan Marko Nikolic, 3-4-2-1 sistemini uyguluyor. Sırp teknik adamın yıldız isimlerden çok sisteme uygun oyuncu tercih etmesi de dikkati çekiyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.