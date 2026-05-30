Beşiktaş'tan Sevilla'nın bekine 5 milyon euroluk teklif!

Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Siyah-beyazlılarda sol bek hattını güçlendirebilmek adına da kollar sıvandı.



Beşiktaş'ın bu anlamda Sevilla formasını terleten 22 yaşındaki Joaquin Martinez Gauna'yı transfer listesine aldığı öne sürüldü.



Yeni Asır'ın haberine göre; İspanyol futbolcu için Beşiktaş yönetiminin resmi temaslara başladığı iddia edildi.





BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ



Siyah beyazlılar'ın Sevilla'ya bonuslar hariç 5 milyon Euro değerinde teklif sunduğu ifade edilirken, Fransız ekibi Strasbourg'un da transfer yarışında yer aldığı vurgulandı.



2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç sol bekin geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.





Öte yandan Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş için Bulgaristan'dan sürpriz bir iddia dikkat çekti.



Levski Sofya'da forma giyen 26 yaşındaki Brezilyalı sol bek Maicon'un Beşiktaş'ın listesinde olduğu öne sürüldü. Levski Sofya ile 2027'ye kadar sözleşmesi olan deneyimli sol bekin piyasa değeri de 3.5 milyon euro gösterildi.



PERFORMANSI



Maicon, bu sezon 43 resmi maçta forma giyerken 5 gol attı, 7 de asist yaptı.



