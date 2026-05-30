Beşiktaş için kaleye Kjell Scherpen iddiası!

Kaleci transferine yoğunlaşan Beşiktaş için Belçika'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi.



Belçika basını, siyah-beyazlılaın Union Saint Gilloise takımında oynayan 26 yaşındaki eldiven Kjell Scherpen'i istediğini yazdı.





SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ



Union SG ile sözleşmesi Haziran 2028'de bitecek olan Hollandalı kalecinin piyasa değeri de 7 milyon euro olarak gösteriliyor.





PERFORMANSI



Scherpen'i Beşiktaş'ın dışında Almanya'dan Freiburg'un da istediği kaydedildi. Belçika kulübünde bu sezon 43 resmi maça çıkan 2.06 boyundaki file bekçisi, 21 maçta kalesini gole kapatmıştı. Scherpen, Union SG ile Belçika Kupası'nı da kazandı.



STURM GRAZ'DA YILDIZI PARLADI



Kjell Scherpen, kariyerindeki çıkışı 2023-2025 yılları arasında Avusturya'da Sturm Graz takımında gerçekleştirdi. 2024-2025 sezonunda Avusturya'da yılın kalecisi seçilen 26 yaşındaki eldiven, 2 lig şampiyonluğu da kazanmıştı.



