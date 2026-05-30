Trabzonspor, Cabral için Benfica ile anlaştı!

Trabzonspor'un 23 yaşındaki sağ beki Lopes Cabral'ın transferi için Benfica ile anlaştığı duyuruldu!

calendar 30 Mayıs 2026 11:38 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2026 11:42
Haber: Sporx.com dış haberler
Trabzonspor'dan yeni transfer hamlesi! Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor'da transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Portekiz basınından Record'ta yer alan habere göre; Trabzonspor, Benfica forması giyen sağ bek Sidny Lopes Cabral transferinde sona yaklaştı.

Kulüplerin 10 milyon euronun üzerindeki bir bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladığı, transfer için yalnızca oyuncunun onayının beklendiği belirtildi.

Haberde, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı kampında bulunan 23 yaşındaki futbolcunun karar aşamasında olduğu aktarıldı.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Estrela ve Benfica formasıyla Portekiz Ligi'nde 23 maça çıkan Cabral, 6 gol 6 asistlik bir performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
