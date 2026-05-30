Aziz Yıldırım'a 20 milyon euroluk şart: Antonio Conte

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın görüştüğü teknik direktörün Antonio Conte olduğu ortaya çıktı. İtalyan çalıştırıcının görevi kabul etmek için istediği rakam belli oldu.

calendar 30 Mayıs 2026 11:55
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın Antonio Conte ile yaptığı görüşmenin detayı ortaya çıktı. 

Napoli'de Aziz Yıldırım, Feder Derneği'nde yaptığı açıklamada görüştüğü yabancı teknik direktörlerden birinin şartlarını açıkladı.

15 milyon Euro yıllık maaş ve 5 milyon Euro şampiyonluk primi istekleri ile cep yakan teknik direktörün Antonio Conte olduğu ortaya çıktı.

Napoli ile yollarını ayıran İtalyan teknik adamın Aziz Yıldırım'dan talep ettiği ücret beklenenin çok üzerine çıktı.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, teknik direktör arayışlarında temaslar ve görüşmelerin sürdüğünü, seçilmeleri halinde kısa süre içinde açıklamanın da yapılacağını dile getirdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
