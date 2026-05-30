Aziz Yıldırım'a 20 milyon euroluk şart: Antonio Conte

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın Antonio Conte ile yaptığı görüşmenin detayı ortaya çıktı.



Napoli'de Aziz Yıldırım, Feder Derneği'nde yaptığı açıklamada görüştüğü yabancı teknik direktörlerden birinin şartlarını açıkladı.



15 milyon Euro yıllık maaş ve 5 milyon Euro şampiyonluk primi istekleri ile cep yakan teknik direktörün Antonio Conte olduğu ortaya çıktı.



Napoli ile yollarını ayıran İtalyan teknik adamın Aziz Yıldırım'dan talep ettiği ücret beklenenin çok üzerine çıktı.



Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, teknik direktör arayışlarında temaslar ve görüşmelerin sürdüğünü, seçilmeleri halinde kısa süre içinde açıklamanın da yapılacağını dile getirdi.



