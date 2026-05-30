30 Mayıs bugün kuyumcular açık mı, kapalı mı, tatil mi?

Cüzdanını alıp vitrinlere doğru yola çıkmayı planlayanlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen kepenkler bayramın son gününde açılacak mı?

Kısa, net ve bugünkü alışveriş planlarınızı doğrudan şekillendirecek o sarsıcı gerçek: Kuyumcular devlet dairesi değil, özel işletme statüsünde oldukları için bugün (30 Mayıs 2026 Cumartesi) açılıp açılmama kararı tamamen esnafa ve bölgesel Kuyumcular Odası'na bırakılmıştır!

Bankalar ve noterler gibi kesin bir "kapalı" kuralı olmasa da, bayramın son gününde nerede altın aradığınız hayati bir önem taşıyor. İşte sizi bekleyen o devasa ayrım:

Cadde ve Mahalle Kuyumcuları: Bayramın 4. günü olması sebebiyle birçok mahalle ve cadde kuyumcusu tatiline devam etme kararı alabilir. Ancak özellikle düğün salonlarına yakın bölgelerdeki kuyumcular, hafta sonu talebini kaçırmamak için öğle saatlerinde kepenklerini açacaktır. Gitmeden önce telefonla teyit etmek en garantili yoldur.

AVM İçi Kuyumcular (Kesin Açık): Eğer altın almak için alışveriş merkezlerine giderseniz durum tamamen değişir! AVM'ler bayramın son günü tam kapasite çalıştığı için, içerisindeki kurumsal kuyumcu markaları sabah 10.00 ile akşam 22.00 arasında KESİNTİSİZ hizmet vermektedir.

Kapalıçarşı Uyarısı: İstanbul'un altın kalbi olan Kapalıçarşı, resmi ve dini bayram tatillerinde tamamen kapalı olma kuralına sahiptir. Bugün Kapalıçarşı'ya giderek altın almanız maalesef mümkün değildir.

Fiziki mağazaları açık bulsanız bile, cüzdanınızı yakacak çok sarsıcı bir detay tam karşınızda duruyor!

Bugün hem Kurban Bayramı'nın 4. günü hem de Cumartesi olması sebebiyle, Borsa İstanbul ve uluslararası altın piyasaları tamamen kapalıdır. Hafta sonu ve resmi tatillerde anlık fiyat güncelleyemeyen kuyumcular, olası kur risklerine karşı kendilerini korumak adına alış ve satış fiyatları arasındaki "makası" devasa boyutlarda açarlar.

Eğer alacağınız altın acil bir düğün veya nişan takısı değilse, işlemlerinizi piyasaların normale döneceği 1 Haziran Pazartesi sabahına bırakmanız, birikiminiz açısından çok daha kârlı bir hamle olacaktır!