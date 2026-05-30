Galatasaray'ın istediği Pape Gueye gönderiliyor!

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Pape Gueye için Villarreal ayrılık kararı verdi.

calendar 30 Mayıs 2026 13:48
Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemindeki Pape Gueye için ayrılık kararı çıktı.

AS gazetesinin haberine göre Villarreal, yaklaşan transfer döneminde finansal dengeleri sağlamak ve yeni hamleler yapabilmek için Senegalli orta saha oyuncusu Pape Gueye'yi satmaya karar verdi.

Galatasaray'ın da transfer listesinde ilk sıralarda yer alan 27 yaşındaki futbolcunun ayrılığı, İspanyol kulübünün bütçe planlamasında anahtar rol oynuyor.

La Liga ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan dinamik orta saha için Villarreal'in yüksek bir bonservis bedeli hedeflediği belirtilirken, oyuncunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu gelişme, orta sahasını güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılıların elini güçlendiriyor.

5 GOL 2 ASİST YAPTI

27 yaşındaki Senegalli merkez orta saha oyuncusu Pepe Gueye, bu sezon Villarreal formasıyla çıktığı 39 maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
