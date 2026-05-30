 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Sadettin Saran: "Bir yere gitmiyorum"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, başkanlık seçimi öncesi yaptığı açıklamada sarı-lacivertli kulüpten hiçbir zaman kopmayacağını vurguladı.

calendar 30 Mayıs 2026 14:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Sadettin Saran: 'Bir yere gitmiyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesinde mevcut başkan Sadettin Saran'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Bayramlaşma töreninde konuşan Saran, Fenerbahçe'den hiçbir zaman uzaklaşmayacağını vurgulayarak sarı-lacivertli kulübe destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

"SON BAYRAMLAŞMA TÖRENİ"

Duygusal ve mutlu olduğunu belirten Saran, "Bugün burada son bayramlaşma töreninde sizlerle olmaktan hem duyguluyum hem mutluyum. Ama bir yere gitmiyorum. Fenerbahçe sevgimiz benim ve arkadaşlarımın içinde ve biz samimi, sahici bir şekilde destek olacağız." dedi. 

"DEMOKRASİ BAYRAMI"

Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek başkanlık seçimine de değinen Saran, "Haftaya da bir demokrasi bayramımız var. Fenerbahçe'nin demokrasi bayramı. O da şimdiden kutlu olsun, Fenerbahçe için hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

"BEN BİR YERE GİTMİYORUM"

Fenerbahçe camiasının birlik ve beraberliğine dikkat çeken Saran, "Fenerbahçe'nin en büyük gücü, şartlar ne olursa olsun kenetlenmesidir. Ben bir yere gitmiyorum. Fenerbahçe sevgisi her zaman içimizde. Biz samimi ve sahici bir şekilde her zaman destek olacağız." sözleriyle konuşmasını tamamladı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.