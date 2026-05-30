Trabzonspor'dan yerli kaleci harekatı!

Trabzonspor'da kaleci Andre Onana'nın ayrılması halinde kalenin deneyimli bir Türk eldivene teslim edilmesi planlanıyor.



Bordo-mavililer kiralık sözleşmesi biten Onana için kulübü Manchester United'a resmi teklifte bulundu.



Kamerunlu file bekçisine de takımda kalması için cazip bir öneri sunuldu. İngiliz kulübünün teklifi değerlendirmeye aldığı aktarıldı. İngiltere'ye dönmek isteyen Onana'nın ise şimdiye kadar net bir yanıt vermediği ifade edildi.



KALEYE İKİ YERLİ ADAY



Bordo-mavililer, Onana'nın ayrılma ihtimali yüzünden Başakşehir'in başarılı kalecisi Muhammed Şengezer ve Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanan Altay Bayındır'ı gündemine aldı.



Karadeniz ekibinin, Muhammed ve Altay konusunda kısa süre içinde harekete geçeceği vurgulandı. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin iki kaleciye de onay verdiği belirtildi.



