Trabzonspor'dan yerli kaleci harekatı!

Trabzonspor, Andre Onana'nın ayrılık ihtimaline karşı kaleci transferi için düğmeye bastı. İşte detaylar...

calendar 30 Mayıs 2026 14:54
Haber: Sporx.com
Trabzonspor'da kaleci Andre Onana'nın ayrılması halinde kalenin deneyimli bir Türk eldivene teslim edilmesi planlanıyor.

Bordo-mavililer kiralık sözleşmesi biten Onana için kulübü Manchester United'a resmi teklifte bulundu.

Kamerunlu file bekçisine de takımda kalması için cazip bir öneri sunuldu. İngiliz kulübünün teklifi değerlendirmeye aldığı aktarıldı. İngiltere'ye dönmek isteyen Onana'nın ise şimdiye kadar net bir yanıt vermediği ifade edildi.

KALEYE İKİ YERLİ ADAY

Bordo-mavililer, Onana'nın ayrılma ihtimali yüzünden Başakşehir'in başarılı kalecisi Muhammed Şengezer ve Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanan Altay Bayındır'ı gündemine aldı.

Karadeniz ekibinin, Muhammed ve Altay konusunda kısa süre içinde harekete geçeceği vurgulandı. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin iki kaleciye de onay verdiği belirtildi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
