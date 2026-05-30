Guti'den Arda Güler açıklaması: "Umarım bana benzemez"

Real Madrid ve Beşiktaş'ın eski oyuncusu Guti Hernandez, milli futbolcumuz Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 30 Mayıs 2026 15:38
Haber: Sporx.com
Real Madrid ve Beşiktaş'ın eski oyuncularından Guti Hernandez, Iker Casillas'a verdiği röportajda Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

İspanyol futbol adamı, "Arda Güler bana benziyor mu? Umarım Guti'ye benzemez… Çünkü onda çok büyük bir kalite olduğunu, son pasının çok iyi olduğunu ve çok iyi futbol oynadığını hissediyorum. Ama Guti için de hep bunlar söylenirdi. Bu yüzden onun benimle kıyaslanmasının ona fayda getireceğini düşünmüyorum. Sonuçta bu tip oyuncular Bernabeu'da işler iyi giderken sevilir ama işler kötü gittiğinde en çok eleştirilen oyuncular olurlar." ifadelerini kullandı. 

Real Madrid ve Beşiktaş formalarıyla toplamda 608 maça çıkan Guti, kariyerinde 100 gol ve 111 asist yapmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
