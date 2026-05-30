İtalya'daki sprint yarışında Toprak Razgatlıoğlu, 17. oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 7. etabındaki İtalya Grand Prix sprint yarışında 17. oldu.
Floransa kentindeki 5,2 kilometrelik Mugello Pisti'nde 23 tur üzerinden gerçekleşecek yarışın sprint turunda, 19:28.408'lik derece elde eden Trackhouse takımının İspanyol sürücüsü Raul Fernandez birinci sırayı aldı.
Prima Pramac Yamaha adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışını 17. sırada bitirdi.
MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcusu, Dünya Superbike'ta 3 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.
İtalya Grand Prix'si yarın TSİ 15.00'te koşulacak.
Bugün gerçekleştirilen sıralama turunda kaza yapan milli sporcu, yarın koşulacak yarışa 20. sırada başlayacak.
