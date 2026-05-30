Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni yapıldı!

calendar 30 Mayıs 2026 16:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş Kulübü, Kurban Bayramı'nı Tüpraş Stadı'nda üyeleri ve taraftarlarıyla kutladı. 

Tarihi kapı girişindeki Antre1903'te gerçekleştirilen geleneksel bayramlaşma törenine İkinci Başkan Hakan Daltaban, Asbaşkan Murat Kılıç, Genel Sekreter Uğur Fora ve yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar katıldı.

Daltaban, yaptığı konuşmada "Bizim çok büyük, geniş ve kutsal bir ailemiz var. Dünyanın her yerinde ortak duyguları yaşadığımız, aynı anda üzüldüğümüz, aynı anda sevindiğimiz, aynı anda öfkelendiğimiz ve hiç vazgeçemediğimiz bir duyguyu temsil eden ruhun şemsiyesi altında çok büyük bir ailemiz var. Çok mutluyuz, Allah bize bu günleri tekrar nasip etti. Bu büyük ailenin bir neferi olduğumuzdan dolayı çok mutluyuz." dedi.



Siyah-beyazlı camianın çok güçlü olduğunu aktaran Daltaban, "Hizmet etmek ayrı bir onur, ondan dolayı da çok mutluyuz. Bu güzel kutsal bayramlaşma töreni için ayaklarınıza sağlık. Allah bize nicelerini nasip eder inşallah. Öncelikle armasını taşıdığımız o yüksek, o yüce ruhun temsili altında birlik ve beraberlik içinde olmayı inşallah başarırız. Gerçekten çok önemli bir kültürün, mirasın evlatlarıyız. Allah, inşallah bize aynı mirası, evlatlarımıza o duruşla birlikte bırakmayı nasip eder. Bütün Beşiktaş ailemin bayramını en içten dileklerimle başkanımız ve yönetim kurulumuz adına kutluyorum." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
