Emre Mor'dan transfer kararı! Geri mi dönüyor?

2022 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Mor'un kontratı Haziran ayında son bulacak.



Bu sezon resmi müsabakada forma giyemeyen ve altyapı tesislerinde antrenman yapan deneyimli oyuncunun yeni adresi merak konusu.



ESKİ TAKIMI TALİP OLDU



Takvim'de yer alan habere göre 1. Lig'e düşen Fatih Karagümrük, eski yıldızı Emre Mor'a teklifte bulundu.



Buna karşın 28 yaşındaki kanat oyuncusu, önceliğinin Süper Lig olması nedeniyle 1+1 yıllık bu teklifi bekletme kararı aldı.



