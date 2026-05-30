Trabzonspor transferde geri sayıma geçti: Tsygankov

Trabzonspor'da transfer gündemi hareketlendi. Sezon bitmeden ayrılmak istediğini yönetime ileten Zubkov'un yerine bordo-mavililer, yine Ukraynalı bir yıldızı takıma kazandırmayı hedefliyor.



Kulübün merceğindeki isim ise İspanyaLa Liga'da bu sezon küme düşen Girona'da forma giyen Viktor Tsygankov.



28 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi bir yıl daha devam ediyor. Ancak takımın alt lige düşmesi nedeniyle Tsygankov'un ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin çok beğendiği Ukraynalı oyuncu, bu sezon çıktığı 34 maçta 7 gol atıp, 5 asistlik katkı sağladı.



AJAX DEVREDEN ÇIKMIŞ DURUMDA



İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Trabzonspor dışında birçok kulüp de Tsygankov'u kadrosuna katmak istiyor. Hollanda ekibi Ajax'ın ciddi şekilde devrede olduğu belirtiliyor. Ancak İspanya ve Hollanda basını, transferin yüksek maliyeti nedeniyle Ajax'ın bu işi bitirmesinin zor olduğunu yazıyor. Ayrıca ABD MLS ekiplerinin ve La Liga'dan bazı kulüplerin de Tsygankov'u takip ettiği vurgulanıyor. İspanyol basını, 1.78 boyundaki yıldıza Türkiye'den de önemli bir teklif olduğunu duyurdu. O kulüp şüphesiz Trabzonspor. Bordo-mavili yönetim, transferde yoğun uğraş verirken, oyuncu tarafına adeta pres uyguluyor ve şartları zorluyor.



DINAMO KIEV'IN PAY BEKLENTİSİ



Transferin en kritik detaylarından biri de bonservis durumu. Girona, 2023'te Tsygankov'u Dinamo Kiev'den 5 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı. Fakat oyuncunun bonservisinin yüzde 50'sinin hâlâ eski kulübü Dinamo Kiev'de olduğu belirtiliyor. Bazı kaynaklarda ise sonraki satıştan Kiev'in yüzde 50 pay alacağı ifade ediliyor. Bu durum transferi daha da karmaşık hale getirmiş durumda.



30 MİLYON EURO'YA ÇIKMIŞTI



Ukrayna Milli Takımı'nda da düzenli olarak görev alan Viktor Tsygankov, bugüne kadar 65 kez milli formayı giydi. Milli forma altında 13 gol atan başarılı kanat oyuncusu, 8 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Tsygankov, kariyerinin en yüksek piyasa değerine 2024 yılında 30 milyon euro ile ulaştı.



EN AZ 2 KALİTELİ KANAT GELECEK



Trabzonspor'da son yıllara damga vuran sol kanat Anthony Nwakaeme ve sağ kanat Edin Vişça ile yolların resmen ayrılmasının ardından kanat hatlarında büyük bir boşluk oluştu. Yine sağ kanat Oleksandr Zubkov'un da menajeri aracılığıyla kendisine kulüp bakması ve ayrılık aşamasına gelmesi yönetimi harekete geçirdi. Gelecek sezon zirveyi isteyen Fırtına, ilk 11 kalitesinde en az iki yabancı kanat transferi istiyor. Bu nedenle yönetim girişimlerini sürdürüyor.



UKRAYNALI FUTBOLCU VURGUSU



SPORT.UA sitesindeki haberde Trabzonspor'un kadrosundaki Ukraynalı oyunculara da özel vurgu yapıldı. Batagov ile Zubkov'un takımda yer aldığı, Ruslan Malinovskyi'nin de imza attığı iddia edildi. Ayrıca Viktor Tsygankov de gündemde. Fırtına, Ukraynalı yıldızları izliyor.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ



Viktor Tsyhankov modern futbolun "çalışkan teknik kanat" profiline çok uyan bir oyuncu. Sol ayaklı, genelde sağ kanatta oynuyor ama klasik çizgi kanadı gibi değil; daha çok içe kat eden, oyun kurulumuna katılan ve skor üreten bir hücumcu.



