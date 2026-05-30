Fransa'da Galatasaray manşet oldu!

Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyon olan Galatasaray, Fransız basınının yakın takibine girdi. Sarı-kırmızılıların rakiplerine ciddi bir üstünlük kurduğu aktarılırken Okan Buruk ve ekibi için de övgü dolu yorumlar yapıldı.

30 Mayıs 2026 14:00
Fransız spor medyasından Foot-sur7'ın analizine göre, Galatasaray son yıllarda Türkiye Süper Lig'inde kurduğu mutlak hakimiyetle rakiplerine nefes aldırmıyor. Haberde, Sarı-Kırmızılılar'ın son 4 yılda kazandığı üst üste 4 şampiyonluk, lig üzerinde kurulan ve yıkılması imkansız görünen bir futbol hegemonyası yani bir 'Süper Diktatörlük' olarak nitelendiriliyor. Aslan'ın bu saltanatının arkasındaki gerekçeler şu ifadelerle ortaya koyuldu:

KALİTE, VİZYONLA BİRLEŞİNCE

"Bu diktatörlüğün (!) en büyük dayanağı, kulübün ekonomik gücü ve bunu küresel bir vizyonla birleştirmesi. Galatasaray; Osimhen, Mauro Icardi, Gabriel Sara, Sanchez ve Torreira gibi dünya çapındaki yıldızları kadrosunda tutarak rakipleriyle arasındaki kadro kalitesi makasını tamamen açtı. Bu finansal ve sportif güç, rakipler üzerinde ciddi bir psikolojik baskıya neden oluyor. F.Bahçe ve Beşiktaş gibi devlerin büyük yatırımlarla kurduğu iddialı kadrolar bile Aslan'ın bu istikrarlı ve güçlü yapısını yenemiyor.



RAKİPLERE 'RÜYA' BİLE YASAK

Diğer gerekçe ise Okan Buruk liderliğinde yakalanan taktiksel ve zihinsel istikrar. G.Saray, şampiyonluk baskısı altında bile kaybetmeme alışkanlığı kazanan, kriz anlarını genetiğindeki kazanma kültürüyle aşan kusursuz bir makineye dönüştü. Fransa'daki PSG ya da Almanya'daki B.Münih dominasyonuna benzetilen bu süreç, Türk futbolunda güç dengelerini tamamen sarı-kırmızılıların lehine değiştirmiş durumda. Kısacası Aslan, son 4 yılda rakiplerine şampiyonluk rüyasını bile yasaklayan ligin tek hakimi."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
