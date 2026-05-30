PSG - Arsenal maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde Final canlı izle!

Formasını giyip, cipsini kolasını hazırlayan taraftarlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen dev finalin başlama düdüğü ne zaman çalacak?

Kısa, net ve bugünkü tüm planlarınızı doğrudan televizyon ekranına göre şekillendirecek o resmi gerçek: Evet, Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek olan PSG - Arsenal Şampiyonlar Ligi Final maçı BUGÜN (30 Mayıs 2026 Cumartesi) oynanacaktır!

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki o devasa Puskás Aréna'da oynanacak bu tarihi karşılaşmanın başlama vuruşu, Türkiye saati ile tam 22.00'de yapılacaktır. Futbolseverlerin ekran başındaki yerlerini bu saatten önce alması, o muhteşem görsel şöleni kaçırmamak adına hayati önem taşıyor!

İşin asıl fırtına koparan ve taraftarları "acaba maçı izleyebilecek miyim?" endişesine iten kısmı ise yayıncı kuruluş detayında yatıyor! İşte kumandanızı elinize almadan önce bilmeniz gereken o devasa yayın ayrımı:

Şifresiz Yayın Müjdesi: Şampiyonlar Ligi final karşılaşmaları yasal statü gereği açık kanaldan şifresiz olarak yayınlanmak zorundadır. Bu devasa kural gereği PSG - Arsenal maçı bu akşam TV8 ekranlarından tamamen şifresiz ve naklen ekranlara gelecektir.

Dijital İzleyiciler İçin: Maçı televizyondan değil de internet üzerinden, akıllı telefonundan veya tabletinden canlı izlemek isteyenler ise EXXEN dijital platformu üzerinden o sarsıcı 90 dakikayı kesintisiz ve yüksek çözünürlükle takip edebileceklerdir.

Sahaya çıkacak o devasa kadrolar da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Teknik direktörlerin kupa yolunda hata yapmak istemediği o sarsıcı ilk 11 planları şu şekilde:

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Mendes, Ugarte, Zaire-Emery, Vitinha, Dembele, Asensio, Mbappe.

Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Rice, Odegaard, Havertz, Saka, Martinelli, Jesus.

(Not: Kadrolar maç saatine doğru teknik direktörlerin son taktiksel hamlelerine göre değişiklik gösterebilir.)