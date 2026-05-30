PSG - Arsenal maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde Final canlı izle!
Haber Tarihi: 30 Mayıs 2026 13:39
Avrupa futbolunun o devasa kulüpler bazındaki en büyük kupası sahibini bulurken, tüm dünyanın nefesini tutarak beklediği o sarsıcı an geldi çattı! Şampiyonlar Ligi finalinde kozlarını paylaşacak olan Fransız devi Paris Saint-Germain (PSG) ile İngiliz panzeri Arsenal'in o efsanevi kapışması gündemin tam zirvesine oturdu. Kupanın havaya kalkacağı o tarihi anlara şahitlik etmek isteyen milyonlarca futbol tutkunu, arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "PSG - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda şifresiz mi, canlı nereden izlenir?" sorguları spor sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte ekran başında yerinizi almadan önce bilmeniz gereken o sarsıcı maç detayları ve yayın takvimi!
Formasını giyip, cipsini kolasını hazırlayan taraftarlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen dev finalin başlama düdüğü ne zaman çalacak?
PSG - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? (DEV FİNAL BUGÜN!)Kısa, net ve bugünkü tüm planlarınızı doğrudan televizyon ekranına göre şekillendirecek o resmi gerçek: Evet, Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek olan PSG - Arsenal Şampiyonlar Ligi Final maçı BUGÜN (30 Mayıs 2026 Cumartesi) oynanacaktır!Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki o devasa Puskás Aréna'da oynanacak bu tarihi karşılaşmanın başlama vuruşu, Türkiye saati ile tam 22.00'de yapılacaktır. Futbolseverlerin ekran başındaki yerlerini bu saatten önce alması, o muhteşem görsel şöleni kaçırmamak adına hayati önem taşıyor!PSG - ARSENAL FİNALİ HANGİ KANALDA? (ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?)İşin asıl fırtına koparan ve taraftarları "acaba maçı izleyebilecek miyim?" endişesine iten kısmı ise yayıncı kuruluş detayında yatıyor! İşte kumandanızı elinize almadan önce bilmeniz gereken o devasa yayın ayrımı:Şifresiz Yayın Müjdesi: Şampiyonlar Ligi final karşılaşmaları yasal statü gereği açık kanaldan şifresiz olarak yayınlanmak zorundadır. Bu devasa kural gereği PSG - Arsenal maçı bu akşam TV8 ekranlarından tamamen şifresiz ve naklen ekranlara gelecektir.Dijital İzleyiciler İçin: Maçı televizyondan değil de internet üzerinden, akıllı telefonundan veya tabletinden canlı izlemek isteyenler ise EXXEN dijital platformu üzerinden o sarsıcı 90 dakikayı kesintisiz ve yüksek çözünürlükle takip edebileceklerdir.KUPAYA UZANAN YOLDA MUHTEMEL 11'LERSahaya çıkacak o devasa kadrolar da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Teknik direktörlerin kupa yolunda hata yapmak istemediği o sarsıcı ilk 11 planları şu şekilde:PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Mendes, Ugarte, Zaire-Emery, Vitinha, Dembele, Asensio, Mbappe.
Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Rice, Odegaard, Havertz, Saka, Martinelli, Jesus.(Not: Kadrolar maç saatine doğru teknik direktörlerin son taktiksel hamlelerine göre değişiklik gösterebilir.)
