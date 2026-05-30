Liverpool'da Arne Slot dönemi bitti! Gözler Andoni Iraola'da

Liverpool, Arne Slot ile yollarını ayırdı. İngiliz devinde teknik direktörlük görevi için listenin ilk sırasında, Bournemouth ile tarihi bir sezon geçiren Andoni Iraola yer alıyor.

calendar 30 Mayıs 2026 14:20 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2026 14:33
Haber: Sporx.com
İngiltere Premier Lig devi Liverpool'da teknik direktör Arne Slot ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Sezona büyük hedeflerle başlayan Merseyside ekibi, beklentilerin uzağında kalarak Premier Lig'i 5. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi biletini alamadı. Yönetimin, bu sonucun ardından teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldığı belirtildi.

LIVERPOOL'DAN RESMİ AÇIKLAMA

İngiliz devi yaptığı açıklamada, "Liverpool, Arne Slot'un teknik direktörlük görevinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını ve yerine gelecek ismin belirlenmesi için sürecin başlatıldığını teyit eder. Kulübümüzden bir Premier League şampiyonluğu kazanarak ayrılan Slot'a, verdiği katkılar için en içten teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Liverpool'un yeni teknik direktör adayları arasında ilk sırada ise Bournemouth'un başarılı çalıştırıcısı Andoni Iraola yer alıyor.

TARİHİ BAŞARI

42 yaşındaki İspanyol teknik adam, Bournemouth ile bu sezon İngiliz futbol tarihine geçen bir başarıya imza attı. Iraola yönetimindeki Bournemouth, Premier Lig'i 6. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Böylece Bournemouth, 127 yıllık kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etme başarısı gösterdi. Gösterdiği performansla İngiltere'de sezonun en dikkat çeken teknik adamlarından biri haline gelen Iraola'nın, Liverpool yönetiminin bir numaralı tercihi olduğu ifade edildi.

Liverpool'un önümüzdeki günlerde Iraola için Bournemouth ile resmi temaslara başlaması bekleniyor.

ARNE SLOT'UN KARNESİ

Arne Slot, İngiliz ekibinin başında çıktığı 113 maçta 66 galibiyet, 18 beraberlik ve 29 mağlubiyet elde etti. Hollandalı teknik adam yönetimindeki Liverpool, bu süreçte 227 gol atarken kalesinde 140 gol gördü.

