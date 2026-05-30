Haber Tarihi: 30 Mayıs 2026 15:21 - Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2026 15:21

Metro Market bayramda açık mı, kapalı mı?

Kurban Bayramı'nın o devasa 9 günlük tatil maratonu tüm hızıyla devam ederken, işletmeleri için toplu ürün tedarik etmek isteyen esnaflar ile evlerindeki büyük aile buluşmaları için büyük paketli gıda ve ikramlık alışverişi planlayan milyonların aklındaki o kritik soru gündemin tam zirvesine oturdu! Diğer perakende zincirlerinin bayram takvimlerini inceleyip kendi rotasını çizmeye çalışan vatandaşlar, arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "Metro Market bayramda açık mı? Kurban Bayramı'nda Metro Grossmarket şubeleri çalışıyor mu, bayramın 1. günü kapalı mı?" sorguları tüketici sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte devasa arabalarınızı alıp market yollarında kapı duvar görmemek için bilmeniz gereken o sarsıcı çalışma takvimi!

Gerekli malzemeleri listeyip dev şubelerin yolunu tutmayı planlayan profesyonel ve bireysel tüketiciler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen mavi-sarı logolu devasa kapılar bayram boyunca açık kalacak mı?
METRO MARKET BAYRAMIN 1. GÜNÜ AÇIK MI? (O SARSICI KAPANIŞ!)
Kısa, net ve planlarınızı yaparken şube kapısından dönmenizi engelleyecek o resmi gerçek: Türkiye genelindeki tüm Metro Grossmarket şubeleri, Kurban Bayramı'nın 1. günü KESİNLİKLE KAPALIDIR!

Toptan ticaretin ve perakendenin bu devasa aktörü, her yıl olduğu gibi personeline bayramlaşma ve kurban ibadetlerini rahatça yerine getirebilmeleri adına dini bayramın ilk günü kapılarını tamamen kapatma kararı uygulamaktadır. Eğer bayramın ilk günü acil bir malzeme ihtiyacınız doğarsa, Metro Market şubelerinden o gün hizmet almanız maalesef mümkün olmayacaktır.

METRO MARKET BAYRAMIN 2., 3. VE 4. GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?
gün yaşanan o devasa tatil molasının ardından, Metro Market şubeleri kapılarını yeniden sonuna kadar açarak müşterilerini yalnız bırakmıyor!

Bayramın 2., 3. ve 4. Günleri: Türkiye genelindeki tüm Metro Market şubeleri normal çalışma düzenine hızlı bir şekilde geri dönmektedir.

Mesai Saatleri: Şubeler sabah saat 08.00 itibarıyla kepenklerini açmakta ve akşam saat 21.30 - 22.00 dolaylarına kadar (şubenin bulunduğu konuma ve AVM içi olup olmamasına göre ufak değişiklikler gösterebilir) kesintisiz hizmet vermeyi sürdürmektedir.

Bayram tatilinin son günlerinde işletmenizin eksiklerini tamamlamak veya büyük paketli avantajlı ürünlere ulaşmak için bayramın ikinci gününden itibaren dilediğiniz saatte devasa şubeleri ziyaret edebilirsiniz!

