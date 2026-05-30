Metro Market bayramda açık mı, kapalı mı?

Gerekli malzemeleri listeyip dev şubelerin yolunu tutmayı planlayan profesyonel ve bireysel tüketiciler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen mavi-sarı logolu devasa kapılar bayram boyunca açık kalacak mı?

Kısa, net ve planlarınızı yaparken şube kapısından dönmenizi engelleyecek o resmi gerçek: Türkiye genelindeki tüm Metro Grossmarket şubeleri, Kurban Bayramı'nın 1. günü KESİNLİKLE KAPALIDIR!

Toptan ticaretin ve perakendenin bu devasa aktörü, her yıl olduğu gibi personeline bayramlaşma ve kurban ibadetlerini rahatça yerine getirebilmeleri adına dini bayramın ilk günü kapılarını tamamen kapatma kararı uygulamaktadır. Eğer bayramın ilk günü acil bir malzeme ihtiyacınız doğarsa, Metro Market şubelerinden o gün hizmet almanız maalesef mümkün olmayacaktır.

gün yaşanan o devasa tatil molasının ardından, Metro Market şubeleri kapılarını yeniden sonuna kadar açarak müşterilerini yalnız bırakmıyor!

Bayramın 2., 3. ve 4. Günleri: Türkiye genelindeki tüm Metro Market şubeleri normal çalışma düzenine hızlı bir şekilde geri dönmektedir.

Mesai Saatleri: Şubeler sabah saat 08.00 itibarıyla kepenklerini açmakta ve akşam saat 21.30 - 22.00 dolaylarına kadar (şubenin bulunduğu konuma ve AVM içi olup olmamasına göre ufak değişiklikler gösterebilir) kesintisiz hizmet vermeyi sürdürmektedir.

Bayram tatilinin son günlerinde işletmenizin eksiklerini tamamlamak veya büyük paketli avantajlı ürünlere ulaşmak için bayramın ikinci gününden itibaren dilediğiniz saatte devasa şubeleri ziyaret edebilirsiniz!