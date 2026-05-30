 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Aziz Yıldırım'dan Guirassy için sözlü anlaşma!

Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi halinde Fenerbahçe, Borussia Dortmund'un golcüsü Serhou Guirassy için düğmeye basacak.

calendar 30 Mayıs 2026 17:53 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2026 18:12
Aziz Yıldırım'dan Guirassy için sözlü anlaşma!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde transfer çalışmaları hız kazandı.

İLK GOLCÜ, VEDAT MURIQI

Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın ekibi, sarı-lacivertlilerin eski golcüsü Vedat Muriqi'nin transferini sonuçlandırmak için harekete geçti. Kosovalı santrforun kulübü Mallorca ile pazartesi günü kritik bir görüşme gerçekleştirileceği belirtildi. Ayrıca Vedat Muriqi'nin kısa bir süre içerisinde Türkiye'de olacağı vurgulandı.

İKİNCİ GOLCÜ; SERHOU GUIRASSY

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Aziz Yıldırım, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ve Alman kulübüyle sözlü anlaşmaya vardı.

Haberde, Yıldırım'ın başkanlık seçimini kazanması halinde hem Borussia Dortmund hem de Serhou Guirassy ile yapılan görüşmelerin resmiyete döküleceği ifade edildi.

TÜRKİYE HAKKINDA BİLGİ TOPLMAYA BAŞLADI

Ayrıca Gineli golcünün de İstanbul ve Türkiye hakkında bilgi toplamaya başladığı aktarıldı.

PERFORMANSI

Serhou Guirassy, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga'da 33, Şampiyonlar Ligi'nde 10 ve DFB Pokal'da 3 olmak üzere toplamda 46 maça çıktı. Gineli oyuncu, 22 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.