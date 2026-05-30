Aziz Yıldırım'dan Guirassy için sözlü anlaşma!

Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde transfer çalışmaları hız kazandı.
İLK GOLCÜ, VEDAT MURIQI
Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın ekibi, sarı-lacivertlilerin eski golcüsü Vedat Muriqi'nin transferini sonuçlandırmak için harekete geçti. Kosovalı santrforun kulübü Mallorca ile pazartesi günü kritik bir görüşme gerçekleştirileceği belirtildi. Ayrıca Vedat Muriqi'nin kısa bir süre içerisinde Türkiye'de olacağı vurgulandı.
İKİNCİ GOLCÜ; SERHOU GUIRASSY
Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Aziz Yıldırım, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ve Alman kulübüyle sözlü anlaşmaya vardı.
Haberde, Yıldırım'ın başkanlık seçimini kazanması halinde hem Borussia Dortmund hem de Serhou Guirassy ile yapılan görüşmelerin resmiyete döküleceği ifade edildi.
TÜRKİYE HAKKINDA BİLGİ TOPLMAYA BAŞLADI
Ayrıca Gineli golcünün de İstanbul ve Türkiye hakkında bilgi toplamaya başladığı aktarıldı.
PERFORMANSI
Serhou Guirassy, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga'da 33, Şampiyonlar Ligi'nde 10 ve DFB Pokal'da 3 olmak üzere toplamda 46 maça çıktı. Gineli oyuncu, 22 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.
