CANLI | PSG - Arsenal

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile Arsenal karşı karşıya geliyor...

calendar 30 Mayıs 2026 18:55 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2026 20:15
UEFA Şampiyonlar Ligi final mücadelesinde Fransa ekibi PSG ile İngilitere ekibi Arsenal karşı karşıya geliyor.

Mücadele, TRT 1'den ve Tabii platformundan yayımlanıyor...

CANLI SKOR: 

PSG: 0 

ARSENAL: 1

[06' Kai Havertz]

(İKİNCİ YARI)


Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ile İngiltere'nin Arsenal takımlarının karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Puskas Arena

Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn (Almanya)

PSG: Safanov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele



Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Lewis-Skelly, Saka, Odegaard, Trossard, Havertz



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
