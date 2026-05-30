CANLI | PSG - Arsenal

UEFA Şampiyonlar Ligi final mücadelesinde Fransa ekibi PSG ile İngilitere ekibi Arsenal karşı karşıya geliyor.
Mücadele, TRT 1'den ve Tabii platformundan yayımlanıyor...
CANLI SKOR:
PSG: 0
ARSENAL: 1
[06' Kai Havertz]
(İKİNCİ YARI)
Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ile İngiltere'nin Arsenal takımlarının karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Puskas Arena
Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn (Almanya)
PSG: Safanov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele
Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Lewis-Skelly, Saka, Odegaard, Trossard, Havertz
🔥Kai Havertz dar açıdan harika vurdu!! Arsenal finale golle başladı!! pic.twitter.com/g4Ec0tX3eU
— Sporxtv (@sporxtv) May 30, 2026
