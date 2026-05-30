Beşiktaş GAİN, Galatasaray MCT Technic'i devirdi: Yarı finale yükseldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Galatasaray MCT Technic'i 71-68 yendi ve seriyi 2-1'e getirerek yarı finale yükseldi.

calendar 30 Mayıs 2026 22:39 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2026 23:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Galatasaray MCT Technic'i 71-68 yenerek seride durumu 2-1 yaptı ve yarı finale yükseldi.

Siyah-beyazlılar, yarı final serisinde Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelecek.

Karşılıklı basketlerle başlayan derbide ritmini yakalayan Beşiktaş GAİN, birinci çeyreği 25-17 önde tamamladı.

İki takımın da top kayıpları yaptığı ikinci çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen siyah-beyazlılar, Galatasaray MCT Technic karşısında soyunma odasına 39-32 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin son bölümünde Morgan ile sayılar bulan Beşiktaş, final periyoduna 58-55 önde girdi.

Son periyodun ilk bölümünde iki takım da üst üste hücumlarda başarısız oldu. Galatasaray'da Robinson'ın sayılarına Morgan ve Lemar ile karşılık veren Beşiktaş, son 3 dakikaya 64-62 önde girdi. White ile çizgiden, McCollum ile de orta mesafeden skor üreten sarı-kırmızılı takım, bitime 2 dakika 8 saniye kala 65-64 öne geçti. Siyah-beyazlılar, Lemar ile peş peşe bulduğu basketlerle bitime 1 dakika 18 saniye kala üstünlüğü 68-65 olarak lehine çevirdi. Son anlarda arka arkaya hücumlardan sayı çıkartamayan rakibi karşısında skor üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, Galatasaray'ı 71-68 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu

Beşiktaş GAİN: Dotson 10, Anthony Brown 7, Lemar 14, Morgan 10, Sertaç Şanlı, Mathews 7, Berk Uğurlu 3, Yiğit Arslan 7, Thomas 3, Zizic 10

Galatasaray MCT Technic: Robinson 14, Rıdvan Öncel, Palmer 19, Gillespie, White 12, McCollum 10, Can Korkmaz 1, Meeks 3, Buğrahan Tuncer, Petrucelli, Muhsin Yaşar 9

1. Periyot: 25-17

Devre: 39-32

3. Periyot: 58-55

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
