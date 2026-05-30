PSG, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 2. kez şampiyon!

UEFA Şampiyonlar Ligi final mücadelesinde Fransa ekibi PSG ile İngilitere ekibi Arsenal karşı karşıya geldi.



Puskas Arena'da oynanan mücadelenin 90 dakikası 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Mücadelede ilk golü Arsenal'den Kai Havertz, 6. dakikada attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.



İlk yarı, İngiliz ekibinin üstünlüğüyle tamamlanırken PSG, 65. dakikada Ousmane Dembele'nin penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi.



Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 90 dakika 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmayan mücadelede seri penaltı atışlarına geçildi.



Seri penaltı atışları sonucunda PSG, Arsenal'i 4-3 mağlup etti ve üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu.



Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez kupayı kaldırarak tarihi bir başarıya imza attı.



Tarihinde 3. kez finalde mücadele eden PSG, 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e 1-0 kaybetmişti. Geçen sezon ise Inter'i 5-0 mağlup ederek kupayı kazanan Fransız ekibi, bu sezon da Arsenal'i finalde mağlup ederek üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti.



FRANSIZ TEMSİLCİSİNİN FİNAL YOLU



PSG, son şampiyon ünvanıyla girdiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig etabında dalgalı bir performans sergiledi.



Lig etabında 8 müsabakada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fransız takımı, 14 puanla 11. sırada yer alarak play-off oynamak zorunda kaldı.



Son 16 play-off'unda kendi liginden Monaco'yu eleyen PSG, son 16 turunda İngiltere'nin Chelsea, çeyrek finalde ise Liverpool'u geçti. Yarı finalde Bayern Münih'i saf dışı bırakan Fransız ekibi, finalde Arsenal'i mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.



ARSENAL, FİNALE KADAR NAMAĞLUP GELDİ



İngiliz temsilcisi, "Devler Ligi"ndeki 14 müsabakada tek bir yenilgi görmeden finale kadar yükseldi.



36 takımlı lig etabındaki 8 maçı da kazanan Arsenal, lider olarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda Almanya'nın Bayer Leverkusen, çeyrek finalde Portekiz'in Sporting takımlarını eleyen "Topçular", yarı finalde ise İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i geçerek finale geldi. Finalde ise PSG'ye mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı.



İNGİLİZLER, "ÜÇLEME" YAPAMADI



Arsenal'in finali kazanması halinde UEFA'nın bu sezon düzenlediği 3 turnuvayı da İngiliz takımlarının müzesine götürmesi hedefleniyordu. Ancak Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'ye kaybeden "Topçular", bu hedefi gerçekleştiremedi.



UEFA turnuvalarından Avrupa Ligi'nde Aston Villa, Konferans Ligi'nde ise Crystal Palace mutlu sona ulaşmıştı. Arsenal ise Şampiyonlar Ligi'ni kaybederek İngiliz futbolunun Avrupa'daki "üçleme" planını tamamlayamadı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele ettiği Paris Saint-Germain (PSG) karşısında ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.



6. dakikada Arsenal 1-0 öne geçti. Marquinhos'un orta saha çizgisine yakın bölgede uzaklaştırmak istediği top rakibine çarparak savunma arkasına düştü. Meşin yuvarlağı kapan Havertz, neredeyse PSG yarı alanını kat ederek sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Alman futbolcu, kaleci Safanov ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu.



Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısında gol haricinde önemli bir pozisyon yaşanmadı. İngiliz ekibi, devre arasına üstün giren taraf oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



