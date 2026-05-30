Süper Kupa'da dev randevu: PSG ve Aston Villa

PSG ile Aston Villa, 12 Ağustos'ta Avusturya'nın Salzburg kentindeki Red Bull Arena'da oynanacak 2026 UEFA Super Cup maçında karşı karşıya gelecek.

calendar 30 Mayıs 2026 23:40
Haber: AA
2026 UEFA Süper Kupa maçında Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ile İngiltere'nin Aston Villa takımları karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılan final maçının ardından UEFA Süper Kupa'da mücadele edecek takımlar belli oldu. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren "Devler Ligi" finalinde İngiliz temsilcisi Arsenal'ı penaltılarda 4-3 yenen PSG, Süper Kupa'da oynamaya hak kazandı.

PSG, İstanbul'daki UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Freiburg'u mağlup eden bir başka İngiliz takımı Aston Villa'nın rakibi oldu.

Süper Kupa müsabakası, 12 Ağustos Çarşamba günü Avusturya'nın Salzburg şehrindeki Red Bull Arena'da yapılacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
