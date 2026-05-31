Fenerbahçe'den Fransa'ya Mason Greenwood çıkarması!

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, seçim öncesi ses getirecek bir hamle için düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerin kurmayları, Marsilya'nın yıldızı Mason Greenwood'un transferi için Fransa'ya giderek resmi temaslara başlayacak.

calendar 31 Mayıs 2026 12:17
Haber: Sabah
Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi, transferde gaza bastı ve kurmaylarını Mason Greenwood transferi için Fransa'ya gönderiyor.

Safi'nin transferden sorumlu tuttuğu ekibi, yarın Fransa'ya gidecek ve İngiliz oyuncu için Marsilya'yla masaya oturacak.

Hedef; birkaç gün içerisinde 24 yaşındaki sağ kanadın transferinde önemli mesafe kat edebilmek ve seçimden önce de bu transferi duyurmak.

BEKLENTİ 50 MİLYON EURO

Fransız ekibi, oyuncu için 50 milyon euro civarında bir bonservis bekliyor.

Fenerbahçe başkan adayı ise; satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini de masaya koyacak. Fransız medyasına yansıyan haberlerde, Greenwood'la ilgilenen ve transfer konusunda en ciddi olan kulübün Fenerbahçe olduğu bilgisi yer almıştı.

Oyuncuya İspanya ve Almanya'dan da talipler var ancak istediği maaş bu kulüplere yüksek geliyor.



26 GOLÜ VAR

Greenwood, 2024 yaz transfer döneminde Marsilya'ya 26 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

24 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise Fransız ekibiyle tüm kulvarlarda 45 maça çıktı ve 26 gol, 11 asistlik performans ortaya koydu.

"DEĞERLENDİRMEK ZORUNDAYIZ"

Marsilya'nın yeni sportif direktörü Greogry Lorenzi, kulübün ekonomik durumu ve transferle ilgili konuştu.

Lorenzi, L'Equipe'e verdiği röportajda Mason Greenwood'la ilgili şunları söyledi: "Ciddi olarak üzerine düşünmemiz gereken oyunculardan biri.

Bir fırsat doğarsa, elbette bunu değerlendirmek zorundayız. Ancak kulübün ve oyuncunun da bir tutumu var. Bu konuyu yönetmek ve çözüm bulmak bize düşüyor."

